62 tuổi vẫn ghen tuông 'dại dột', tung tin vợ hờ mắc COVID-19 vì không được đi du lịch cùng

Chiều 28/7, Trung tâm CDC Lâm Đồng xác nhận có nhận cuộc điện thoại của một người đàn ông phản ánh đoàn khách du lịch 5 người, trong đó có bà P.T.D (ngụ tỉnh Nghệ An) và một người Trung Quốc, di chuyển từ sân bay Vinh (Nghệ An) đến sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) để đi du lịch Đà Lạt.

Đáng nói, người báo tin qua điện thoại còn cho hay, bà P.T.D. vừa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước theo đường tiểu ngạch, có khả năng nhiễm COVID-19.



Nhận được tin, ngay lập tức Trung tâm CDC Lâm Đồng phối hợp với Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh vụ việc.

Khách du lịch đổ dồn về Đà Lạt



Qua xác minh được biết, ngày 18/7, có 15 người Trung Quốc đến TP Đà Lạt lưu trú tại 4 khách sạn (đăng ký lưu trú, chương trình du lịch cụ thể). Trong đoàn không có người Trung Quốc di chuyển từ TP Vinh đến Đà Lạt bằng đường hàng không.



Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các chuyến bay từ Vinh đến Liên Khương trong ngày 18/7 thì ghi nhận 3 người phụ nữ dưới 50 tuổi đang du lịch Đà Lạt. Trong số này có bà P.T.D cùng hai người bạn là T.T.L và N.T.N cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An.



Qua điều tra trong nhóm trên không có người Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, 3 phụ nữ này không xuất cảnh ra nước ngoài.



Cơ quan y tế cũng đã tiến hành kiểm tra y tế và điều tra dịch tễ với kết quả không ai trong nhóm có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19.



Nhận thấy không có dấu hiệu bất thường, phòng PA08 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy nguồn thông tin, xác định người đàn ông đã gọi điện thoại báo tin cho Trung tâm CDC Lâm Đồng là ông Trần Văn T (62 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Ông T và bà T.T.L (người đi cùng nhóm với bà P.T.D. bị cho là nghi nhiễm COVID-19) có quan hệ tình cảm. Cả hai chung sống với nhau như vợ chồng tại huyện Nghi Xuân từ năm 2015 tới nay.

Làm việc với cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng, ông T. khai nhận do bực tức vì ghen tuông khi vợ hờ cùng nhóm bạn đi du lịch Đà Lạt mà không cho mình đi cùng nên đã gọi điện thoại cho đường dây nóng của Trung tâm CDC Lâm Đồng tung tin bịa đặt các nội dung nêu trên.

Phòng PA08 Công an Lâm Đồng đã làm rõ thông tin mà ông Trần Văn T. cung cấp hoàn toàn sai sự thật, gây bức xúc cho người bị tố cáo và đã khiến cơ quan chức năng mất thời gian tiến hành điều tra nên đang củng cố để xử lý.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao đổi với Công an tỉnh Hà Tĩnh về trường hợp ông Trần Văn T, đề nghị xử lý nghiêm về các hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” và “Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

