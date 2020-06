Từng yêu con trai nhưng không thấy hạnh phúc, 2 cô gái quyết định cưới nhau chỉ sau 3 lần gặp mặt

Thời gian đầu mới quen biết, hai người cùng nhau chia sẻ đủ mọi chuyện trên đời, từ thú vui đến sở thích cá nhân. Những dòng tin nhắn và cuộc gọi video ngày càng nhiều. Hằng cùng Nevin nhanh chóng trở thành bạn bè tâm giao, có thể tâm sự mọi điều trong cuộc sống.



Theo đó, Hằng cũng bộc bạch về những mối tình đã tan vỡ trong quá khứ, cô bạn Nevin cũng không ngần ngại tiết lộ mình là người đồng tính và có xu hướng tình dục với nữ giới.



Sau 6 tháng "chia ngọt sẻ bùi", Nevin quyết định bày tỏ tình cảm với Hằng. Cô nàng nhớ lại, khi ấy đúng vào sinh nhật thứ 25 của Hàng, Nevin đã gửi quà về Việt Nam. "Sau đó, mình gọi video và quyết định tỏ tình với Hằng. Mình cho rằng, tình cảm thì không thể che giấu dù có thể sẽ mãi mãi mất đi tình bạn này", Nevin cho hay.



Tuy nhiên, lời từ chối thẳng thừng của Hằng đã khiến mọi thứ trong lòng cô nàng tomboy sụp đổ. Nevin quyết định rút lui trong đau đớn và tuyệt vọng, hoàn toàn "mất tích" và không còn bất cứ hành động nào liên quan đến cô bạn của mình nữa.



Thế nhưng, khi thiếu vắng Nevin, Hằng bỗng cảm thấy trằn trọc, buồn bã không yên. Và rồi, Hằng chợt nhận ra mình đã có tình cảm với Nevin chứ không phải bất kỳ chàng trai nào khác. Hiểu được lòng mình, cô lập tức chủ động liên lạc với Nevin và bắt đầu tình yêu từ giây phút đó.



Sau gần 2 năm yêu xa, Nevin quyết định bay từ Mỹ về Việt Nam để gặp bạn gái. Lần đầu tiên trông thấy Nevin, Hằng vô cùng ấn tượng trước hình ảnh cô nàng tomboy đen nhẻm, vóc dáng nhỏ con nhưng sở hữu giọng nói vô cùng ngọt ngào.



Lần đầu tiên gặp mặt, cả 2 không hẹn mà cùng mặc một chiếc áo màu trắng. Hai người càng nói chuyện càng hợp nhau, cảm thấy thích hơn rất nhiều so với khi nói chuyện qua mạng.



Tuy nhiên, khi biết con gái yêu người đồng tính, mẹ Hằng đã khóc rất nhiều. Sau nhiều lần thuyết phục và bày tỏ nỗi lòng, cuối cùng bố mẹ cũng chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai.



Tình yêu của Nevin và Hằng mang đến một đám cưới nhỏ ấm cúng vào tháng 7/2018. Cuối năm, Hằng cùng "chồng" qua Mỹ đăng ký kết hôn và định cư. Hằng hiện đang rất hạnh phúc khi sống cùng người chồng thương yêu, mẹ chồng tâm lý và chiều chuộng hết mực.



Nhiều lần Nevin ngỏ ý muốn chuyển giới nhưng sợ nguy hiểm nên Hằng nhất quyết phản đối. Trước đó, dù trong khoảng thời gian gần 3 năm yêu xa, cặp đôi chỉ gặp nhau vỏn vẹn 3 lần nhưng cả 2 đều chưa từng hối hận khi quyết định gắn bó cả cuộc đời này với nhau.

