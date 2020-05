Tước danh hiệu một Thượng úy CSGT tỉnh Thanh Hóa vì tham gia sử dụng ma túy

Một CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã bị tước danh hiệu CAND vì tham gia sử dụng ma túy.

Chiều 24/5, theo PLO, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh vừa quyết định xử lý kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân một chiến sĩ CSGT vì tham gia sử dụng ma túy. Đó là Thượng úy N.T.T - cán bộ Đội CSGT số 2 đã vi phạm điều lệnh của Công an nhân dân, hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.





Trụ sở CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước đó vào tối 20/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy , Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy ở một khu biệt thự trên địa bàn phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa. Trong quá trình sàng lọc các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện nam thanh niên N.T.T. là người thuộc lực lượng CSGT , đang công tác tại Đội CSGT số 2, Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo lên Công an tỉnh Thanh Hóa.





Theo thông tin ban đầu, N.T.T đã xin nghỉ phép vào sáng 20/5 với lý do vợ mới sinh. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày thì T. đã bị bắt giữ do tham gia sử dụng ma túy với nhiều đối tượng khác. Hiện T. đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra theo quy định của Pháp luật





Trước đó, vào năm 2019, N.T.A (36 tuổi, cựu Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng ma tuý cùng nhóm bạn. Vào ngày 12/7, khi tập kích phòng 409 khu nhà liền kề ở phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện và tạm giữ 6 người sử dụng ma túy. Kết quả điều tra ban đầu cho hay T.A đã sử dụng ma túy, tuy nhiên không tổ chức hay tàng trữ chất ma túy.





Ảnh minh họa

Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ông Trần Quang Thành cho hay vào thời điểm bị bắt, T.A. không còn là cán bộ công an huyện. A. đã làm đơn xin ra khỏi ngành khoảng 01 năm trước đó với lý do việc riêng gia đình

Your browser does not support HTML5 video.









Chi Nguyễn (t/h)