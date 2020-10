Tuổi thơ chứng kiến bạo hành, nam sinh mồ côi quyết tâm thi đỗ ĐH Luật khiến nhiều người xúc động

Mồ côi cha từ khi còn nhỏ, Bùi Công Dân sống với bà ngoại ở một căn nhà nhỏ ở Phú Yên. Bà ngoại tuổi cao sức yếu, Dân đã trở thành trụ cột của căn nhà dột nát từ những năm cấp 2 thông qua số tiền làm thêm ít ỏi.

Tranh thủ thời gian đi làm, Dân vừa trồng rau, vừa bắt ốc trên con đường đi làm 30km. Hàng ngày, hai bà cháu chỉ có nhưng bữa rau luộc cầm hơi. Dân cho biết, mỗi tháng, bà và em phải ăn rau luộc hơn 20 ngày. "Hồi đó, cứ mỗi lần trời mưa, cả ngôi nhà chỗ nào cũng ướt, em và bà ngồi co ro trong một góc nhà, có hôm ngồi cả đêm đợi hết mưa", Dân tâm sự.

Bùi Công Dân và bà ngoại

Nhiều người không khỏi xót xa trước điều kiện học tập của cậu tân sinh viên này. Dân tâm sự, mỗi khi màn đêm buông xuống là lúc ngôi nhà của 2 bà cháu trở nên tối om, không một ánh điện. Chính vì vậy, dưới ánh đèn pin mập mờ, Bùi Công Dân luôn chăm chú học tập là hình ảnh khiến nhiều người xúc động.Dân luôn tâm niệm phấn đấu, vươn lên trong học tập để sau này báo hiếu bà. Suốt 12 năm, Dân luôn là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Giờ đây cậu đã trở thành tân sinh viên của trường Đại học Luật TP. HCM

Dân ước mơ trở thành luật sư khi cậu là học sinh cấp 2. Mong ước này có lý do từ câu chuyện không may mắn của gia đình em, đó là khi nhìn mẹ thường xuyên bị cha dượng đánh đập, Dân muốn là luật sư để bảo vệ mẹ và đưa câu chuyện này ra ánh sáng.

Vượt lên hoàn cảnh, chàng trai nghèo quê Phú Yên đã đỗ vào Đại học Luật TP.HCM với 22,8 điểm. Ngày nhận được tin trúng tuyển, em nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng ngay sau đó lại là những lo lắng, trăn trở về khoản chi phí lớn sắp tới. “Em sẽ cố gắng làm thêm để tự lo tất cả các chi phí đó”, Dân chia sẻ.

Bùi Công Dân từng xuất hiện trên chương trình Cặp Lá Yêu Thương

Theo Thùy Dương/SKCĐ