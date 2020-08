Ân hận muộn màng của kẻ mang 10 lít xăng đến đốt phòng trọ người tình vì bị... từ chối nói chuyện

Theo điều tra, Bùi Sĩ Công (SN 1983, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An ) đã có gia đình nhưng vẫn qua lại với chị N.T.T. (SN 1982, trú phường Quán Bàu, TP Vinh). Kết quả của cuộc tình sai trái này là chị T. có bầu, sinh được một đứa con chung với Công.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vợ Công và người thân biết chuyện. Mọi người ra sức can ngăn nhưng gã không dừng lại. Chính việc không dứt khoát đã khiến Công và người tình nảy sinh mâu thuẫn, không ít lần cãi vã.

Khoảng 12h ngày 30/7/2019, Công đến tìm chị T. để nói chuyện cho rõ ràng. Trước khi sang phòng trọ của người tình, Công mua 1 can xăng 10 lít mang theo. Tại nhà chị T., Công gõ cửa đề nghị được nói chuyện nhưng chị T. không đồng ý.

Tức giận vì người tình quá phũ, Công mở nắp tưới xăng trước cửa, đổ xăng vào trong phòng rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến 5 người trong phòng bị bỏng . May mắn người dân sống xung quanh phát hiện kịp thời, giải cứu và đưa đi cấp cứu . Trong thời gian điều trị, chị T. và các nạn nhân tử chối giám định tổn hại Sức Khỏe

Bị cáo Công tại phiên tòa xét xử phúc thẩm



Đến tháng 3/2020, phiên tòa sơ thẩm được mở ra. Công thừa nhận hành vi của mình. Công khai, động cơ gây án là do tức giận chứ không cố tình giết người. Tại phiên tòa, chị T. cũng thể hiện sự hối hận vì mối quan hệ ngoài luồng này dẫn đến bi kịch đau đớn.

HĐXX tòa sơ thẩm nhận định, hành vi của Công gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Công biết rõ trong phòng có nhiều người vẫn cố tình tẩm xăng đốt. HĐXX tuyên án Công 13 năm tù.

Sau phiên tòa Công làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía bị hại cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án cho Công.

Mới đây TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa Công ra xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, Công không tranh luận về tội danh mà chỉ xin giảm nhẹ án phạt. Gia đình bị cáo cho biết đã bồi thường dân sự cho bị hại xong. Tại phiên tòa, chị T. một lần nữa xin giảm án cho Công và cho rằng, mình cũng có một phần trách nhiệm trong này.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cũng trình một số tình tiết mới mà tòa sơ thẩm chưa xem xét nên đủ căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Công 10 năm tù về tội Giết người.

Phóng hỏa đốt nhà trọ của người tình

