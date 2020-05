Kết cục mặn đắng của người phụ nữ U50 cuồng ghen dùng dao đâm trọng thương chồng “hờ”

Theo cáo trạng truy tố, Lê Thị Mỹ Loan và ông Phan Đ.K. có quan hệ tình cảm yêu đương. Sau một thời gian tìm hiểu, tháng 10/2018, cả hai dọn về sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Bị cáo Loan tỏ ra vô cùng ân hận trong phiên xử ngày hôm qua

Loan cho rằng, ông K. không còn tình cảm với mình nên đã nhiều lần dùng điện thoại nhắn tin đe dọa sẽ giết ông K.. Loan nung nấu ý định này suốt nhiều ngày trời và luôn cảm thấy khó chịu với ông K..

Khoảng 6h30 ngày 13/8/2019, Loan mang theo một con dao Thái Lan đột nhập vào nhà ông K.. Tại đây hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Đúng lúc này, Loan rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực, tay của ông K. gây thương tích 27%.

Tại phiên xét xử hôm qua, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là rõ ràng. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Loan 10 năm tù về tội Giết người. Về mặt dân sự, bị cáo phải bồi thường cho bị hại 15 triệu đồng.

