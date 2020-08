Nói dối bố mẹ đi học, bé gái 11 tuổi bắt xe khách đến nhà bạn trai sinh năm 2001 ở qua đêm

Đến chiều cùng ngày, không thấy con gái về nhà nên mẹ cháu đã đi tìm và báo sự việc cho những thành viên khác. Người mẹ vào phòng kiểm tra máy tính bảng thì phát hiện con gái có nhắn tin tình cảm với Hậu.

Sáng hôm sau, gia đình tìm đến nhà Hậu ở quận Thốt Nốt để tìm con gái. Gia đình nạn nhân nghi ngờ cả hai có quan hệ tình dục với nhau nên đã trình báo Công an.

Đối tượng Hậu lĩnh án 12 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra, Tại trụ sở Công an, Hậu thừa nhận có quan hệ tình dục với cháu X. 2 lần. Tại thời điểm quan hệ tình dục với X., Hậu đã trên 18 tuổi, còn cháu X. mới được 11 tuổi 2 tháng 9 ngày.

Sau khi nghị án, HĐXX TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 12 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Liên quan đến vụ hiếp dâm Trẻ em , trước đó, TA gia đình và người chưa thành niên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Quân (SN 2004, tại TP HCM bị try tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ vụ án, tính đến thời đểm bị cáo "quan hệ" thì người bị hại chỉ hơn 10 tuổi.

Cụ thể, tháng 5/2019, trong một lần chơi game, Quân làm quen với bé N.T.T. (SN 2009, TP.HCM). Từ đó hai người nảy sinh tình cảm, Quân nhiều lần rủ bé T. đi chơi.

Trong thời gian này, 3 lần Quân rủ bé T. vào quán trà sữa tại đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận) và quan hệ tại đây, lần thứ 3 thì bị chủ quán phát hiện.

Đến tháng 6/2019, Quân rủ về nhà T. chơi và cả hai tiếp tục quan hệ tại nhà T.. Lần này hai người đã bị người thân của T. phát hiện và báo Công an

Tại cơ quan điều tra, Quân khai hai người có tình cảm và nhiều lần quan hệ với nhau. Ngòi ra, Quân cũng thú nhận đã nhiều lần xin tiền cháu T. để tiêu xài. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Quân đã xin T. tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

