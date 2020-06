Xét xử vụ án chấn động làng quê: Nỗi đau khoét sâu khi mẹ già khai `giết cháu để trị con`

Cho đến nay, cứ nhắc đến vụ án cháu Nguyễn Thị T. (11 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ) bị chính bà nội là Phạm Thị Hường (SN 1957) là người dân trong, ngoài xã đều nổi da gà, phẫn nộ. Không ai tin được, người phụ nữ ở tuổi xế chiều lại làm ra hành động kinh hãi đến như vậy.

Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân Nguyễn Thị T. là con gái của anh Nguyễn Duy Chung và chị Trần Thị Tuyên. Do đi làm ăn ở trong miền Nam nên vợ chồng anh Chung gửi 2 con ở nhà cho ông bà nội chăm sóc. Lâu lâu rảnh rỗi thì vợ chồng mới bắt xe về thăm nhà, thăm con, thăm bố mẹ.

Dù không sống chung nhà nhưng anh Chung và mẹ là bị cáo Hường không hợp tính. Cứ lần nào gặp nhau cũng như “mặt trăng, mặt trời”. Nhưng anh Chung cũng không thể ngờ được chính những điều nhỏ nhặt đó là nguồn cơn dẫn đến tội ác không thể dung thứ được của bà Hường.

Bị cáo Hường tại phiên tòa xét xử

Theo anh Chung, tháng 11/2019 anh về quê (Nghệ An) giải quyết công chuyện tiện thể tạt qua nhà thăm bố mẹ, con cái. Nhưng cuộc gặp gỡ này cũng chẳng tốt đẹp hơn những lần trước là bao vì mẹ con không hợp tính, hay khục khặc nhau.

Sáng 3/11/2019, anh Chung đến nhà một người quen thì thấy mẹ cũng ở đó. Anh Chung chưa kịp chào hỏi thì bà Hường đứng dậy đi về. Trong khi đó, bà Hường lại vô cùng ấm ức chuyện con trai thấy mẹ mà không mở mồm chào hỏi một câu.

Đến trưa cùng ngày, anh Chung về nhà và cô con gái tên T. chạy ra xin sang nhà bạn sinh nhật. Theo anh Chung, đó là lần cuối cùng anh được nói chuyện với con bé.

Cái chết thương tâm của cháu T. khiến nhiều người đặt câu hỏi, không hiểu vì sao bà Hường lại gây nên tội ác động trời này? Mà trước đó, bà Hương nổi tiếng vì hết mực yêu thương các cháu.

Nỗi đau của vợ chồng anh Chung bị khoét sâu hơn khi nghe mẹ đẻ khai lý do giết cháu nội



Trong quá trình cơ quan Công an điều tra, có nhiều tin đồn thất thiệt về nguyên nhân vụ án. Có người nói rằng bà Hường tham gia Hội thánh gì đó nên như thế. Có người cho rằng, trước đó bà mua một gói bảo hiểm nên giết cháu để trục lợi tiền bảo hiểm...

Về phần mình, khi đứng trước bục khai báo, người đàn bà độc ác vẫn quanh co, chối tội không thừa nhận hành vi giết cháu nội. Bị cáo cho rằng, cháu bé tự ngã đuối nước dẫn đến tử vong. Song VKSND cáo buộc bị cáo giết cháu.

Cuối cùng, sau nhiều bằng chứng xác thực, bị cáo buộc phải cúi đầu nhận tội. Bị cáo Hường khai, nguyên nhân gây ra vụ án này là do xích mích với con trai trong cuộc sống thường ngày.

“Khi không trị được con thì chuyển sang trị cháu”, bị cáo nghĩ vậy nên lừa cháu nội ra đập nước rồi ra tay sát hại. Mục đích của bị cáo là để con trai phải đau khổ, dằn vặt cả đời.

Lời khi của bị cáo khiến hầu hết người tham dự tòa ngã ngửa. Còn vợ chồng anh Chung thì đau xót đến mức tim gan quặn thắt lại. Những lời khai của bị cáo khoét sâu thêm vào nỗi đau mất con của cặp vợ chồng trẻ.

Thế nhưng khi được HĐXX cho phát biểu, vợ chồng anh Chung vẫn quyết định tha thứ cho người mẹ tội lỗi: “Dù bà có man rợ đến đâu thì cũng là người sinh ra tôi, cũng là người nuôi cháu từ nhỏ đến lớn… Mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho mẹ tôi để sớm có cơ hội được quay về với con cháu, người thân”.

Sau khi nghị án, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hường 12 năm tù. Khi bị cáo được áp giải ra xe, đằng sau chỉ còn lại tiếng khóc ai oán của người mẹ mất con...

Hành trình sát hại cháu gái của bà Hường