Bức xúc vì mẹ đẻ bị đặt điều nói xấu, gã công nhân truy sát đồng nghiệp “thừa sống thiếu chết”

Theo cáo trạng truy tố Phạm Văn Dũng và anh Trần Văn Tính ((SN 1981, cùng thôn với bị cáo) và anh Hoàng Quang M. (SN 1973, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) là đồng nghiệp cùng làm trong Công ty TNHH dây cáp điện Minh Hiền (Khu công nghiệp Quất Động, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Bị cáo Dũng tại phiên xử sáng 5/8

Khoảng 13h15 cùng ngày, khi Dũng đang trong xưởng sản xuất thì thấy anh M. đi bộ từ phía ngoài vào trong xưởng và đi ngang qua khu vực Dũng đang đứng làm việc. Nghĩ đến chuyện anh Tính kể, Dũng lại nổi cơn thịnh nộ hùng hổ nhặt một thanh sắt rồi lao đến vụt nhiều nhát vào đầu, thái dương anh M. khiến nạn nhân ngã dúi dụi xuống đất.

Phát hiện sự việc, mọi người đang làm trong xưởng chạy đến can ngăn thì Dũng mới chịu dừng tay. Đồng thời một số người khác đưa anh M. đi cấp cứu. Qua kiểm tra xác định, anh M. tổn hại sức khỏe 47%.

Sự việc sau đó được trình báo lên Công an huyện Thường Tín. Đến ngày 8/10/2019, Công an huyện Thường Tín ra lệnh bắt giữ Dũng với cáo buộc Giết người.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, HĐXX nhận định, Dũng phạm tội Giết người ở khung thuộc điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Dũng 13 năm tù về tội Giết người.

Chỉ vì tức giận vì những câu chuyện nghe qua người này người kia mà Dũng không kiềm chế được bản thân rồi tự đẩy mình vào vòng lao lý. Những năm tháng trong tù sẽ là thời gian để Dũng tự nhìn nhận, ăn năn về hành vi của mình.

