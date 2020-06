Tuyên án 14 năm tù với gã trai đâm chết bạn khi đang hát “mong kiếp sau mãi là anh em”

Theo cáo trạng truy tố, Huy và anh N.T.N. (34 tuổi, ngụ tại Long Bình, TP Biên Hòa) là bạn bè quen biết nhiều năm. Đến ngày 15/12/2019, Huy cùng anh N. và một nhóm bạn đến quán karaoke Kim Song (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) hát.

Khi anh N. đang hát đến đoạn “mong kiếp sau mãi là anh em” thì Huy bất ngờ dùng dao bấm đâm vào vai khiến nạn nhân gục xuống. Phát hiện sự việc, nhiều người trong phòng hát đã nhanh chóng đưa anh N. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh N. đã tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Huy bị Công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra , Huy khai lý do tấn công ạnh N. là vì mỗi lần cùng nhau đi hát, anh N. lại chụp hình Huy cùng các tiếp viên nữ rồi gửi về cho vợ Huy.

Việc này khiến cho vợ Huy nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng nên nảy sinh ghen tuông. Khi vợ ghen tuông thì hòa khí gia đình bất ổn, tâm trạng của Huy không được tốt. Từ đó, Huy nảy sinh ý định đâm bạn trả thù cho bõ tức.

Tại phiên tòa xét xử, một lần nữ Huy thừa nhận tội lỗi của mình, thể hiện thái độ ăn năn và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Từ cáo trạng truy tố, lời khai của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Huy 14 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, hồi tháng 1/2020, TAND tỉnh An Giang cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ mâu thuẫn chia tiền karaoke. Bị cáo trong vụ án này là Lê Thanh Ngân.

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 05/11/2019, sau khi uống rượu, Lê Thanh Ngân và Đặng Văn Thông, cùng nhóm bạn đến quán Karaoke thuộc xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) tiếp tục uống bia. Trong lúc tính tiền, Ngân và Thông xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng, Ngân hùn tiền không đều.

Hai bên cãi lộn rồi dẫn đến đánh nhau khiến mọi người phải chạy đến can ngăn. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Ngân mua bia và mời Thông cùng mọi người về nhà nhậu tiếp. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra ẩu đả. Ngân dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Thông khiên nạn nhân ngã gục.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Ngân thì lên Công an xã Lương Phi đầu thú. Từ lời khai và bằng chứng, HĐXX tuyên phạt Ngân 17 năm tù, đồng thời bồi thường 149 triệu đồng cho gia đình bị hại.

