Phẫn nộ gã thanh niên ném bé trai 6 tuổi từ tầng cao xuống đất để thỏa mãn khát khao được lên TV

Theo Reuters, sự việc kinh hoàng này này xảy ra vào ngày 4/8/2019. Cậu bé 6 tuổi người Pháp cùng gia đình đến Anh du lịch. Cậu bé và gia đình đã đi vào phòng trưng bày nghệ thuật Tate Mordern (London, Anh).

Đoạn clip do máy quay an ninh trong trung tâm nghệ thuật ghi lại cho thấy, John Bravery (17 tuổi) tiến về phía gia đình nạn nhân khi thấy cậu bé đi cách cha mẹ một đoạn. Bravery liền bế cậu bé lên đưa đến chỗ lan can và nhanh chóng ném cậu bé xuống một cách không hề do dự.

Theo cơ quan điều tra, cậu bé rơi từ độ cao 30 mét và được tìm thấy trên mái nhà của tầng 5. Cậu bé may mắn sống sót, song cậu bị chảy máu não, gãy rất nhiều xương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát TP London đã vào cuộc điều tra và bắt giữ John Bravery. Cảnh sát nói rằng, cậu ta đã lên kế hoahcj làm hại ai đó tại bảo tang để được lên sóng truyền hình. Thậm chí hắn ta còn tìm hiểu cách giết người từ internet vào vài ngày trươc đó. Trước khi sự việc xảy ra, cậu ta còn hỏi tìm một nhà cao tầng.

Chân dung John Bravery

Ngày 26/6, phiên tòa xét xử John Bravery được mở ra. Thẩm phán Maura McGowan cho biết, nạn nhân sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống như trước nữa. Bố mẹ cậu bé sẽ phải chăm sóc cậu cả đời.

Theo chính quyền địa phương, Bravery mắc chứng tự kỷ và rối loạn nhân cách. Thế nhưng, thẩm phán phiên tòa cho rằng, bệnh tình của bị cáo không đủ để lý giải cho tội ác của hắn. Thẩm phán cũng khẳng định, Bravery là “mối đe dọa nghiêm trong với cộng đồng”. HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 năm tù và có thể sẽ không bao giờ được phóng thích.

Theo cha mẹ nạn nhân , cậu bé đã có thể ăn uống trở lại vào hồi tháng 1 vừa qua. Cậu bé đã nói được một chút nhưng vẫn rất yếu ớt. Cậu bé sẽ phải tập vật lý trị liệu trong nhiều năm tới.

Hiện cậu bé phải ngồi xe lăn, đeo nẹp ở tay trái, cả hai chân và phải mặc một loại nịt cao đến thắt lưng để định vị xương và cơ thể. Cậu bé vô cùng đau đớn kể từ khi tỉnh lạu sau cuộc phẫu thuật.

Chính quyền địa phương, cảnh sát và HĐXX cho rằng, không còn có từ nào có thể diễn tả hết được hành động vô nhân tính của bị cáo.

