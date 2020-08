Cánh cửa tương lai đóng sập hoàn toàn với cô gái 20 tuổi đâm chết chồng hờ vì mâu thuẫn lúc nửa đêm

Sáng 14/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, quê ở An Giang, làm phụ hồ ở TP Hồ Chí Minh) về tội Giết người . Nạn nhân là anh Diệp Thanh Sang (chồng hờ của Quyền).

Theo cáo trạng truy tố, Quyền từ quê An Giang lên TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ. Năm 2019, Quyền dọn về sống chung như vợ chồng với anh Diệp Thanh Sang. Cả 2 thuê nhà trọ ở phường Tân Hưng (quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Từ ngày dọn về ở chung, Quyền và anh Sang nảy sinh nhiều mâu thuẫn, không còn mặn nồng như hồi mới yêu. Hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do anh Sang này nào cũng đi ăn nhậu, bỏ Quyền ở nhà một mình.

Đến khoảng 2h ngày 20/10/2019, hai bên lại xảy ra cãi nhau. Sau khi lời qua tiếng lại, Quyền tát anh Sang. Bị vợ đánh, anh Sang dùng tô nhựa đập vào đầu quyền.

Cơn giận dữ nổi lên, Quyền dùng dao tấn công anh Sang. Khi thấy chồng hờ nằm bất động ở ngoài, Quyền lạnh dùng vào dọn dẹp nhà cửa rồi lấy xe qua nhà dì ở quận Tân Phú.

Hôm sau, người dân sống trong xóm trọ phát hiện thi thể anh Sang ở bãi đất trống gần nhà nên trình báo cơ quan điều tra. Công an vào cuộc tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong là do mất máu nhiều không hồi phục.

Công an lấy lời khai nhân chứng, điều tra các mối quan hệ của nạn nhân thì xác định được hung thủ gây án là Đoàn Thị Bé Quyền.

Trong quá trình điều tra và tại tòa, Quyền thành khẩn khai báo hành vi của mình. Quyền khai, do nóng giận vì chuyện anh Sang thường xuyên ăn nhậu và đánh mình nên đã gây án.

Phía VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt bị cáo Quyền 18 đến 20 năm tù về tội Giết người. Tuy nhiên, luật sư của bị cáo trình bày, do Quyền thất học nên cư xử không đúng, Bị cáo mới chỉ 20 tuổi nên mong tòa xem xét chiếu cố vì tương lai bị cáo còn dài.

Sau khi xem xét lại hồ sơ, lời khai của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Bé Quyền 16 năm tù về tội Giết người.

