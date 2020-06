Ân hận muộn màng của gã trai bóp cổ vợ “hờ” đến chết để thỏa lòng ghen tuông

Theo cáo trạng truy tố, Lý Thanh Long và chị Huỳnh Thùy T. nảy sinh tình cảm sau một thời gian quen biết. Hai người dọn về sống chung như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Năm 2017, Long và chị T. đi từ Bến Tre vào TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ, tìm việc mưu sinh. Nhưng cũng từ khi chuyển lên TP lớn sinh sống thì mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh.

Long và chị T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc chị T. không thể chịu đựng được nên chuyển sang phòng trọ khác. Trong thời gian này, Long vẫn thường xuyên qua lại để níu kéo tình cảm và cả hai thường xuyền xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Long tại phòng xét xử

Khoảng 21h ngày 5/8/2019, Long chạy xe máy của T. đến phòng trọ trả xe và kiếm cớ làm hòa với chị t.. Những tường sau khi ân ái cả hai sẽ trở lại hòa hợp với nhau. Thế nhưng ngay sau đó, có người gọi điện hẹn gặp chị T. có việc.

Thấy vợ “hờ” định ra ngoài, Long liền hỏi ai thì chị T. không trả lời. Long không cho chị T. ra ngoài nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Long càng ngăn cản thì chị T. càng muốn đi.

Lúc này Long nổi cơn ghen tuông nghi ngờ vợ “hờ” ra ngoài gặp người đàn ông khác nên đã kéo chị lại, đè lên người rồi bóp cổ nạn nhân đến chết. Gây án xong, Long bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo do ghen tuông vô cớ mà rat ay sát hại vợ mình. Hành vi này mang tính chất côn đồ. Thế nhưng, xét thấy bị cáo ăn năn, hối cải, tự thú và bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại. Hơn nữa, nạn nhân cũng có một phần lỗi nên được giảm nhẹ tội.