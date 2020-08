Chú ruột bại hoại đạo đức dùng dao khống chế, hiếp dâm cháu gái 10 tuổi để thỏa mãn thú tính

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 8h30 ngày 20/3, Kiệt đi uống rượu say về thì tạt vào nhà anh trai chơi với mục đích mượn điện thoại của cháu T. để xem tin tức.

Kiệt đi vào phòng khách nhưng không thấy cháu T. ở nhà, điện thoại đang sạc pin nên đã đi ra ngoài hiên, lên võng nằm xem tin tức. Khoảng 15 phút sau thì mẹ cháu T. gọi điện vào máy mà Kiệt đang dùng nên hắn gọi cháu T. về nghe điện thoại.

Bị cáo Kiệt tại phiên tòa xét xử sáng nay

Vừa sang đến nơi thì thấy cháu T. đi vào phòng ngủ nên Kiệt đi theo và gọi với theo: "T. ơi, vào chú út biểu nè". Nghe tiếng chú gọi, T. chạy vào phòng, ngồi trên nệm. Kiệt đứng dậy đóng cửa phòng lại, dùng dao khống chế, ép cháu gái làm theo ý mình để thực hiện hành vi thú tính.

Trong lúc Kiệt đang giở trò đồi bại với cháu gái thì bà nội nạn nhân (mẹ Kiệt) đi tìm, gọi tên cháu. Nghe tiếng mẹ gọi tên cháu gái, Kiệt dừng lại, tự mặc quần áo rồi bỏ trốn khỏi phòng ngủ.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, bị cáo Kiệt mắc bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu nên hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Từ các bằng chứng có được cùng với lời khai của Kiệt tại phiên tòa xét xử, HĐXX tuyên án 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

