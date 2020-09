Gã trai say xỉn xách dao bầu đi đoạt mạng `chủ họ` vì đòi nợ mãi không chịu trả

Sẵn hơi men trong người lại nghe vợ nói bà Bẩy vẫn nợ tiền nên Đăng hùng hục chạy xuống bếp lấy 2 con dao bầu giấu vào cạp quần rồi đi sang nhà "chủ họ" để đòi nợ.

Vừa sang đến cổng nhà bà Bẩy thì Đăng thấy anh Đặng Văn T. (SN 1985, con trai bà Bẩy) và chị Lưu Thị T.H (SN 1985, vợ anh T.) nên đã nán lại ngồi uống nước, hút thuốc lào với anh T. để đợi bà Bẩy.

Đối tượng Đăng tại phiên tòa xét xử

Đăng ngồi chưa đầy 10 phút thì bà Bẩy về đến nhà. Lúc này, Đăng đi ra đòi số nợ còn lại. Do không có tiền nên bà Bẩy lại khấn lần, Đăng không đồng ý, thế là hai bên xảy ra cãi cọ.

Tức giận cùng với đầu óc choáng váng vì men rượu nên Đăng rút con dao bầu mang theo ra đâm mạnh vào ngực bà Bẩy. Bị đâm bất ngờ, bà Bẩy không kịp né tránh chỉ kịp gọi con trai: "T. ơi, nó đâm mẹ" rồi gục xuống nền đất.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, anh T. chạy vào bếp lấy 2 con dao định tấn công Đăng nhưng đã được người vợ can ngăn... Thấy anh T. định "xử" mình, Đăng liền ném con dao về phía vợ chồng anh T. nhưng không trúng.

Gây án xong, Đăng cầm con dao bầu còn lại đi về nhà thì bị một người hàng xóm phát hiện, giằng dao vứt đi. Đăng đẩy người hàng xóm ra rồi đi về nhà ngủ. Đến trưa cùng ngày đã tỉnh rượu, Đăng ra Công an đầu thú.

Kết luận pháp y cho thấy, bà Bẩy tử vong do bị đâm trúng vị trí trọng yếu, vết thương sâu, sốc mất máu. Bà Bẩy tử vong sau 20 ngày điều trị tại Bệnh viện .,

Tại phiên tòa sơ thẩm, Đăng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Đăng 20 năm tù về tội Giết người.

