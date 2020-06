Rủ bé gái 8 tuổi sang nhà chơi rồi giở trò đồi bại, “yêu râu xanh” U60 lĩnh 240 tháng tù

Bị cáo Hùng rủ bé gái hàng xóm (8 tuổi) sang chơi rồi xâm hại tình dục. Phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân trình báo Công an.

TAND tỉnh Hòa Bình mới kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Hùng (58 tuổi, trú tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Theo cáo trạng truy tố, sáng 26/1/2019, Bùi Văn Hùng rủ rê cháu B.T.B. (8 tuổi, hàng xóm) sang nhà chơi. Tại đây, Hùng nảy sinh ý định xâm hại tình dục nạn nhân.

Sau đó bố mẹ cháu B. Phát hiện sự việc và nhanh chóng trình báo lên cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Hùng lấy lời khai. Tại cơ quan Công an, Hùng thừa nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa xét xử sáng 29/6, bị cáo Hùng thành khẩn khai báo, nhận tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại cũng như tài liệu của cơ quan điều tra cung cấp. Bị cáo cũng thừa nhận, hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến Sức Khỏe , tâm lý và sự phát triển toàn diện của bị hại.

Bị cáo Hùng thừa nhận tội lỗi của mình trước bục xét hỏi



Trong cáo trạng truy tố có ghi rõ, tính đến thời điểm bị Bùi Văn Hùng xâm hại, Trong cáo trạng truy tố có ghi rõ, tính đến thời điểm bị Bùi Văn Hùng xâm hại, nạn nhân mới được 8 tuổi 5 tháng 26 ngày. Xét về tính chất, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo nên HĐXX tuyên phạt bị cáo hùng 20 năm tù (240 tháng tù) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường dân sự 14 triệu đồng cho bị hại.

Trước đó vào ngày 5/3/2020, TAND TP Cần Thơ cũng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dệ (78 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị cáo bị tuyên phạt 20 năm tù cho hành vi đồi bại này.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 4/10/2019, cháu L.T.T (7 tuổi) đạp xe ngoài đường thì bị Dệ đưa vào nhà và xâm hại tình dục. Khoảng 10 phút sau bé gái nghe tiếng mẹ gọi nên chạy về nhà.

Thấy con có biểu hiện bất thường, mẹ bé gái gặng hỏi thì phát hiện sự việc và trình báo Công an . Tại cơ quan điều tra, Dệ thừa nhận hành vi của mình, ngoài ra còn tiết lộ trước đó từng 2 lần xâm hại tình dục bé gái.

Cụ thể, tháng 7/2019, Dệ thấy T. đạp xe ngang qua nên gọi vào nhà xâm hại tình dục và cho cháu bé 20 nghìn đồng rồi dặn “đừng nói cho mẹ biết nếu không sẽ bị đánh chết”. Trước khi bị bắt 1 tháng, Dệ tiếp tục xâm hại bé gái và cho cháu 1 cái bánh trung thu.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ