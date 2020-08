Gã đàn ông du côn đấm tài xế xe buýt 16 lần, dùng búa đập vỡ kính xe vì bị nhắc... đeo khẩu trang

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 3/8, Tòa án nhân dân quận Tùng Hóa (thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã công khai kết án một người đàn ông họ Lý tấn công tài xế xe buýt. Người này bị kết án 3 năm 3 tháng tù về tội gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng.

Theo thông tin từ phiên tòa, vào khoảng 10h ngày 21/4, người đàn ông họ Lý uống rượu sau đó đi ra bến đợi xe buýt. Khi người đàn ông này lên xe buýt thì tài xế phát hiện anh ta không đeo khẩu trang nên đã đề nghị đeo vào để đảm bảo an toàn khi dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Gã đàn ông lao ra đánh tài xế vì bị nhắc nhở

Nghe thấy tài xế xe buýt nhắc nhở, người đàn ông họ Lý đã tuân thủ yêu cầu, nhanh chóng đeo khẩu trang và chọn một vị trí đứng trên xe buýt. Tuy nhiên, khi xe buýt đang di chuyển, ông Lý bỗng nhiên suy nghĩ rằng việc đeo khẩu trang quá nhàm chán nên đã xé nát chiếc khẩu trang đó.

Phát hiện sự việc, tài xế xe buýt thêm lần nữa yêu cầu người đàn ông này nên đeo vào để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người đang ngồi trên xe.

Bị nhắc nhở lần 2, Lý bất ngờ rời khỏi vị trí đang ngồi trên xe buýt lao đến gần tài xế và chỉ tay vào mặt người này và chửi bới thậm tệ. Không những vậy, Lý vào đấm liên tiếp nhiều phát vào mặt nam tài xế. Khi đó, xe đang di chuyển đến khu vực đông đúc người qua lại.

Bị đánh bất ngờ, tài xế nhanh chóng dừng xe lại và gọi điện báo cảnh sát. Khi thấy tài xế gọi cảnh sát, Lý lại tiếp tục đánh vào đầu tài xế, la hét đòi xuống xe.

Nam tài xế bị đánh đến 16 phát vào đầu

Quá sợ hãi, nam tìa xế không mở cửa cho Lý xuống. Thấy vậy, Lý lao ra gần cửa kính rút búa thoát hiểm và đập liên tiếp vào cửa kính với mục đích thoát khỏi chiếc xe.

Khi thấy lỗ hổng trên xe không đủ lớn, Lý lại lao đến chỗ tài xế đang ngồi và đánh người này thêm nhiều phát nữa. Thỏa mãn cơn giận, Lý quay lại vị trí ngồi của mình để... nghỉ ngơi.

Qua video mà camera an ninh ghi lại, cảnh sát phát hiện, Lý đã đánh tài xế xe buýt tổng cộng 16 phát vào đầu. Nam tài xế bị thương nhẹ và được đưa đi kiểm tra y tế ngay sau đó.

Chiếc xe bút bị phá hỏng cửa kính, tổng thiệt hại là 409 tệ (khoảng 1,3 triệu đồng).

HĐXX cho rằng, hành vi của Lý gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng nên cần có hình phạt thích đáng để răn đe cũng như làm gương cho xã hội . Cuối cùng HĐXX tuyên phạt lý 3 năm 3 tháng tù giam.