Nguyên nhân đằng sau vụ người đàn bà rủ con và cháu ngoại uống thuốc ngủ tự tử

Cách đây 1 ngày (10/9), Tòa gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thảo (SN 1971, quê ở tỉnh Tây Ninh) về tội Xúi giục hoặc giúp đỡ người khác tự sát. Hai bị hại trong vụ án này là con gái và cháu ngoại Thảo. Do các bị hại chưa đủ tuổi thành niên nên phiên tòa được xử kín.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thị Thảo sống cùng con gái 11 tuổi và cháu gái 6 tuổi trong phòng trọ ở khu vực chợ Võ Thành Trang (quận 11, TP Hồ Chí Minh). Vì một mình nuôi hai đứa trẻ đang tuổi lớn, công việc không ổn định, con gái lớn bỏ đi nên Thảo bị áp lực sinh buồn bã rồi nảy sinh ý định tự tử để giải thoát cho bản thân.

Bị cáo Thảo đã ân hận về hành vi của mình

Đến chiều 1/5/2019, sau khi uống rượu, Thảo đưa cho con gái 20000 đồng bảo đi mua vỉ thuốc ngủ. Sau khi mua thuốc về, con gái biết Thảo có ý định uống thuốc tự tử nên nói cho đứa cháu 6 tuổi.

Khi con mang vỉ thuốc thứ 2 về, Thảo bóc ra đưa cho mỗi đứa 5 viên rồi cùng uống. Tiếp đó, Thảo ôm con và cháu lên giường ngủ.

Ít phút sau đó một người thân đến phòng trọ phát hiện sự việc nên nhanh chóng tri hô hàng xóm đưa cả 3 người đi Bệnh viện cấp cứu . May mắn, cả 3 thoát khỏi nguy hiểm.

Tại phiên tòa Thảo đã thể hiện thái độ ăn năn về hành vi của mình. Xét nguyên nhân, diễn biến vụ án, ghi nhận tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên án 3 năm tù đối với Nguyễn Thị Thảo về tội Xúi giục hoặc giúp đỡ người khác tự sát.

Your browser does not support HTML5 video.

Người đàn ông nhảy lầu tự tử ở Hà Tĩnh