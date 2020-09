Cái kết đắng cho cựu sinh viên trêu ghẹo, hiếp dâm nữ sinh viên trong nhà vệ sinh

Sáng 27/9, TAND TP Dĩ An ( Bình Dương ) mở phê tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Quốc Huy (SN 1992) về tội Hiếp dâm.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 14h ngày 23/5, Ngô Quốc Huy đi đến Nhà văn hóa sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương ) để xem phim. Sau khi kết thúc bộ phim, Huy đi bộ từ lầu 3 ra về. Khi đến cầu thang lầu 2 thì thấy chị T.Tr. (sinh viên) đi một mình vào nhà vệ sinh nên nảy sinh ý định chọc ghẹo để làm quen.

Tuy nhiên khi tiến lại gần thấy chị Tr. xinh xắn lại đi một mình vào nhà vệ sinh vắng người nên Huy nảy sinh ý định đồi bại. Huy đứng trước nhà vệ sinh chờ chị Tr. mở cửa đi ra ngoài thì đẩy người nạn nhân vào lại bên trong.

Tiếp đó, hắn dùng vũ lực khống chế, ép chị Tr. quan hệ tình dục ngoài ý muốn. Do chị Tr. chống cự quyết liệt nên Huy không thể thực hiện được hành vi đồi bại.

Ảnh minh họa

Cũng thời điểm, chị Tr. la lớn để xin cầu cứu. Nghe thấy tiếng la thất thanh, bảo vệ Nhà văn hóa sinh viên nhanh chóng chạy đến hiện trường bắt giữ T. rồi giao cho Công an xử lý.

Tại phiên tòa xét xử, Huy một lần nữa khai nhận tội lỗi của mình. Đồng thời thể hiện sự ân hận sâu sắc về những hành vi trên.

Về nhân thân của đối tượng này, theo hồ sơ án, dù gia cảnh khó khăn nhưng bố mẹ vẫn tạo điều kiện hết sức cho con học trường Cao đẳng ở TP Hồ Chí Minh với mong muốn đời Huy sẽ khấm khá hơn.

Nhưng vì không chú tâm lo học hành nên Huy vẫn còn nợ một số môn học trong chương trình nên không thể tốt nghiệp được. Sau đó, Huy xin việc tại một nhà hàng - khách sạn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng do dịch COVID-19 nên nhà hàng cho nghỉ việc.

Trong thời gian tìm việc mới, Huy có chạy xe ôm kiếm tiền và gây ra vụ hiếp dâm.