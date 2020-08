Tòa bác đề nghị giảm nhẹ án cho Đường Nhuệ của luật sư vì... từng làm từ thiện nhiều

Sáng 18/8, TAND TP Thái Bình mở phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1980, trú tại TP Thái Bình ) về tội Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Nạn nhân là anh Mai Thế Duy (SN 1988, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình).

Ngay từ khi làm thủ tục khai báo, Nguyễn Xuân Đường đã thừa nhận phạm pháp khi đánh mẹ con bà Lý tại trụ sở Công an. Đường Nhuệ trình bày, trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã nhận thức được việc hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý là trái Pháp luật . "Do đó, bị cáo đề nghị khi tranh luận, 2 luật sư không cần gỡ tội mà để bị cáo tự bào chữa, tránh làm mất thời gian của HĐXX", Đường nói.

Trong 2 nhân chứng vụ án, chỉ có bà Lý có mặt, bà Nguyễn Thị Thanh Giang có đơn vắng mặt. Luật sư Hà Trọng Đại (bào chữa cho Nguyễn Xuân Đường) đề nghị tòa triệu tập bà Giang.

Theo cáo trạng truy tố, sáng 18/11/2014, anh Duy và mẹ là bà Đinh Thị Lý cùng bà Nguyễn Thị Thanh Giang (SN 1980, quê Nghệ An) và anh vợ Đường ra Công an phường Trần Lãm giải quyết việc bà Lý nhận 310 triệu đồng xin việc cho cháu Giang nhưng không được.

Đường Nhuệ thừa nhận hành vi phạm pháp của mình, gửi lời xin lỗi đến bị hại

Sau đó, Đường Nhuệ có mặt và xảy ra cãi vã với bà Lý. Đường Nhuệ có hành vi kẹp cổ bà Lý. Duy tới can thì bị Đường xoay ra đấm dẫn đến bị vỡ xương hàm, thiệt hại 15% Sức Khỏe

Tại phiên tòa, Đường xin bồi thường cho bị hại nhưng không xin giảm nhẹ hình phạt cho mình. Phía bị hại Duy không yêu cầu bồi thường về thiệt hại sức khỏe của mình và có đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo,.

Về phần mình, bà Lý đề nghị xem xét những cán bộ cơ quan tố tụng TP Thái Bình năm 2014 đã không xử lý để Đường Nhuệ thoát tội. Song bà Lý cũng đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Thái Bình cho rằng, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, bị cáo đã ra tay đánh anh Duy thương tích. Hành vi này thể hiện tính côn đồ, xâm hại sức khỏe người khác cần xử lý nghiêm minh. Đại diện VKSND giữ nguyên quan điểm đề nghị tuyên phạt từ 24 đến 30 tháng tù.

Khi được nói lời sau cùng, Đường Nhuệ không xịn giảm nhẹ tội nhưng gửi lời xin lỗi đến bị hại và chúc sức khỏe HĐXX.

Bà Lý đến làm VKSND tỉnh Thái Bình làm việc với cơ quan điều tra VKSND Tối cao