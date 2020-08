Điên cuồng vì yêu, gã trai lôi bạn gái vào khách sạn hiếp dâm, quay clip

Theo cáo trạng truy tố, năm 2018, Tâm và chị P.T.L. (25 tuổi, ngụ tại huyện Long Thành) nảy sinh tình cảm yêu đương. Đến tháng 9/2019, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tâm có đánh bạn gái. Không thể chịu đựng được, chị L. có ý định chia tay.

Ngày 25/9/2019, Tâm đến nhà chị L. lấy đi một số giấy tờ như bằng tốt nghiệp, đăng ký xe... khi đó chị L. không ở nhà. Về không tìm thấy giấy tờ, chị L. liền gọi cho Tâm đòi nhưng đối tượng này không trả.

Ngày 17/10/2019, Tâm hẹn chị L. đến một địa điểm ở xã Phước Long (huyện Long Thành) để trả giấy tờ. Song lúc gặp Tâm không trả mà bắt chị L. mở điện thoại kiểm tra xem có nhắn tin cho người yêu cũ không. Chị L. không đồng ý, Tâm tức giận túm tóc, bóp cổ, đánh vào mặt bạn gái.

Tâm tại phiên tòa xét xử

Tại đây, Tâm 2 lần hiếp dâm bạn gái, dùng điện thoại di động quay lại mặc cho chị L. vùng vẫy, chống cự. Quay xong clip, Tâm dọa: "Tao sẽ cho cha, mẹ mày biết mày là con người như thế nào”. Sau đó Tâm cho chị L về.

3 ngày sau, chị L. đâm đơn tố cáo Tâm. Đến chiều 21/10/2019, mẹ Tâm gọi báo Công an mời lên làm việc. Lúc này, Tâm lái xe đi tìm chị L. nhưng không thấy. Nghĩ người yêu và bạn trai cũ là anh T.A. đang ở với nhau nên nảy sinh ý định giết người.

Tâm đi mua dao và thuốc diệt cỏ để đi tìm giết anh T.A. và chị L., sau đó sẽ uống thuốc diệt cỏ tự tử. Trên đường đi Tâm gọi điện dặn dò mẹ sống sống và nói chỉ yêu mình chị L., sẽ chết với chị L...

Nghe con nói vậy, mẹ Tâm liền tới nhà chị L. thông báo. Còn Tâm khi đến nhà bạn gái không những không tìm thấy mà còn bị Công an bắt giữ ngay.

Từ bằng chứng, lời khai của Tâm, HĐXX nhận định, Tâm đã hiếp dâm bị hại L., có mục đích giết người, chuẩn bị hung khí tìm đến nhà bị hại. Hành vi giết người của bị cáo chưa thực hiện được là ngoài ý muốn vì bị công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Vì lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm mức án 8 năm 6 tháng tù với hai tội danh trên.

Your browser does not support HTML5 video.

Bản án chung thân cho kẻ giết người, cướp của, hiếp dâm