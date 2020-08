Bản án cuối cùng cho gã chồng máu lạnh dùng chày gỗ đánh chết vợ vì... quản lý hết tiền tiêu

Theo cáo trạng truy tố, Nghĩa và bà Khanh lấy nhau rồi dọn về sinh sống ở quận Long Biên. Nhưng cuộc sống không mấy suôn sẻ, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đến năm 2010, cả hai ly hôn nhưng vẫn ở cùng nhà.

Ngày 28/12/2020, Nghĩa về quê ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình). Tại đây, bị cáo nghĩa đến mâu thuẫn tích tục nhiều năm với bà Khanh nên nảy sinh ý định trả thù.

Tại khu vực giường ngủ, Nghĩa dùng chày đập nhiều nhát khiến bà Khanh tử vong tại chỗ. Gây án xong, Nghĩa lại điều khiển xe về quê ở Thái Bình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, chị T. (con gái của bà Khanh và Nghĩa) trở về phát hiện mẹ tử vong trên giường nên nhanh chóng trình báo Công an.

Biết mình không thể thoát tội nên sau đó Nghĩa đến Công an quận Long Biên đầu thú, khai nhận toàn bộ tội ác.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, Nghĩa lần nữa khai nguyên nhân giết vợ cũ: Thời điểm, bán ngôi nhà ở quê Thái Bình, bị cáo đã đưa tiền cho vợ quản lý. Tuy nhiên, khi con cái cưới xin, bị cáo bảo vợ lấy số tiền đó ra lo thì bà Khanh không chịu đưa.

