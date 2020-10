Bản án cuối cùng cho gã nghiện chém chết bé trai 4 tuổi vì nghi bố nạn nhân bỏ độc vào nước ăn

Theo cáo trạng truy tố, gia đình Nghĩa và gia đình anh Nguyễn Đức T. là hàng xóm. Nhưng Nghĩa vốn không ưa anh T. nên hay nghĩ lung tung. Nhiều lần, Nghĩa nghi ngờ anh T. bắn chất phóng xạ vào người, ăn trộm gà, bỏ thuốc độc vào nước ăn của gia đình và bắt Nghĩa phải đi lính Mỹ. Vì thế, Nghĩa ôm hận trong lòng và nảy sinh ý định sát hại anh T. để trả thù.

Nghĩ là làm, khoảng 6h ngày 22/1/2019, Nghĩa cho một con dao vào túi xách với suy nghĩ, khi đi ra ngoài đường cứ gặp ai trong gia đình anh T. thì cũng chém hết. Sau đó, gắn đeo túi xách và đạp xe đi ăn sáng.

KHoảng 7h30 cùng ngày, Nghĩa gặp anh T. đang chở con trai là cháu Thế A. trên đường. Ngay lập tức, Nghĩa phóng xe đạp lao vào bánh xe máy của anh T. khiến cả hai bố con ngã ra đường.

Với hành vi sát hại cháu Thế A., Nghĩa bị tuyên án chung thân

Anh T. chưa kịp định thần thì Nghĩa rút dao xông tới chém. Quá sợ hãi, anh T. hốt hoảng bỏ chạy. Do không đuổi kịp anh T. nên Nghĩa quay ra chém cháu Thế A.. Vì còn quá bé, không thể phản kháng được nên Thế A. bị Nghĩa chém tử vong

Gây án xong, Nghĩa bị Công an bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Công an xác định, khi gây án Nghĩa bị rối loạn tâm thần và có hành vi sử dụng nhiều loại ma túy và sử dụng các chất tác động tâm thần khác dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa xét xử, Nghĩa khai nhận tội ác giết cháu Thế A.. Nhưng bị cáo cho rằng, bản thân không bị tâm thần như giám định. Bị cáo không có ý định giết nhiều người, không giết trẻ em.

Mục đích của bị cáo là chém chết anh T. do anh T. bỏ độc vào nguồn nước ăn nhà y. Nhưng do anh T. bỏ chạy nên quay lại chém gây thương tích cho cháu A. để giải quyết mâu thuẫn.

