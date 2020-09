Bị từ chối tình cảm, gã trai đâm chết bố bạn gái vì cho rằng nạn nhân đã cấm cản

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 15h30 ngày 18/1, Thao 1 con dao gọt hoa quả và 1 con dao rựa sang nhà ông P.Đ.T. (45 tuổi, cùng khu dân cư Giang Thương). Tại đây, Thao dùng dao dọa giết ông T.. Thao cho rằng, chính ông T. là nguyên nhân khiến cho con gái ông từ chối yêu và cưới mình.

Thấy Thao cầm dao sang dọa, ông T. hỏi: "Mày cầm dao đến nhà tao làm gì" rồi rút điện thoại di động ra với ý định quay và báo Công an. Lập tức, ông Thao cầm dao gọt hoa quả lao đến đâm 2 nhát trúng vào bụng, ngực ông T..

Bị cáo Thao tại phiên tòa xét xử ngày 17/9

Bị đâm bất ngờ, ông T. không kịp né chỉ biết ôm bụng chạy vào bếp. Thao không chịu dừng tay, quyết tâm "đuổi cùng giết tận" bố bạn gái, hắn chạy theo dùng dao rựa chém vào đầu, gáy nạn nhân. Do vết thương quá nặng, sốc mất máu nên ông T. đã tử vong ngay sau đó.

Phát hiện sự việc, nhiều hàng xóm sang bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo đến Công an địa phương. Người thân của nạn nhân lập tức có mặt tại hiện trường.

Về phần Thao, gây án xong đã về nhà, khoa cửa cố thủ. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, sau khi lực lượng chức năng vận động, thuyết phục thì mới ra đầu thú.

