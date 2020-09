Sau câu nói `chú là hiệu trưởng đây`, gã dâm tặc lao vào sàm sỡ nữ sinh lớp 5 ngay tại nhà vệ sinh

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Đồng Hới, Luận là kẻ dâm ô nữ học sinh lớp 5 gây phẫn nộ dư luận hồi tháng 5/2019.

Cụ thể, khoảng 9h47 ngày 18/5, Luận trèo rào vào trong trường Tiểu học Đồng Phú rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ để đi vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong, Luận đi ngang buồng vệ sinh nữ thứ 3 thì thấy cửa buồng mở và thấy cháu L.H.A. (SN 2009 - là học sinh lớp 5 vừa đi vệ sinh).

Thấy A. sợ hãi, Luận nói "răng mà sợ, chú là hiệu trưởng đây". Tiếp đó, Luận dùng tay sờ ngực cháu A.. Quá sợ hãi, cháu bé bỏ chạy thì bị Luận kéo lại, tiếp tục sờ nắn.

Bị cáo luận bị tuyên án 12 tháng tù về tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Khi cháu A. hét lên thì Luận mới bỏ tay ra, cháu A. chạy một mạch về lớp học kể lại cho cô giáo nghe. Về phần Luận, ngay sau đó lại vượt hàng rào ra ngoài tẩu thoát.

Nghe được thông tin từ học sinh kể, cô giáo chủ nhiệm lập tức báo cáo Ban giám hiệu nhà trường. Phía nhà trường trình báo cơ quan điều tra. Sau khi rà soát, Công an phát hiện và bắt giữ Luận.

Tại phiên tòa xét xử, Luận thừa nhận đã nói dối là hiệu trưởng để thực hiện hành vi dâm ô bé gái học sinh lớp 5.

Từ các bằng chứng và lời khai của Luận, TAND TP Đồng Hới tuyên án 12 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.