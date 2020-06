Hình xăm và cái nhìn không thiện cảm khiến 1 người bị đâm tử vong, 9 người lĩnh gần 90 năm tù

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 2h ngày 20/5/2019, Nghiêm, Diễm Hương, Hoài, Kết và 4 người khác ngồi nhậu ở quán Hoàng Thủy (trên đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang). Đúng lúc này thì nhóm của Nghiêm xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Thuấn cùng 3 người bạn khác đang ngồi nhậu ở bàn đối diện.

Theo hồ sơ án, nguyên nhân vụ hỗn chiến xuất phát từ việc anh Tuấn nhìn sang bàn bên cạnh thấy Hoài có hình xăm trên người nên lớn tiếng mỉa mai: “ê thằng xâm mình kia, mày là hổ báo hả gì?”. Nghe thấy vậy, Nghiêm quay sang nhìn anh Thuấn.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử

Thấy Nghiêm nhìn, anh Thuấn cho rằng đó là ánh mắt “nhìn đểu” đầy khiêu khích. Tức mình, anh Thuấn đi sang bàn đối diện dùng tay túm lấy cổ áo, còn một tay khác thì đánh vào ngực Nghiêm 1 cái. Chưa rừng lại, Thuấn còn buông câu chửi thề và cảnh cáo: “Chúng mày nghe anh nói giọng này là biết anh miền nào rồi nhé”.

Thuấn tiếp tục đấm liên tiếp nhiều nhát vào mặt làm Nghiêm bị thương ở miệng. Sau đó Thuấn đi về bàn nhậu đập bể 2 chai bia định xông vào tiếp tục đánh Nghiêm thì được mọi người can ngăn. Do tức giận vì bị đánh vô cớ nên Diễm Hương (bạn gái Nghiêm) đã gọi thêm bạn là Nhân đến trả thù.

Bị đánh và yếu thế, nhóm của Hương bỏ đi đến một ngã tư đèn đỏ gần đó để chờ Nhân đến “xử lý” Thuấn. Khoảng 15 phút sau, Nhân rủ thêm Thuận và Cường (bạn trọ) mang theo hung khí đến. Đúng lúc này, Thành và Hào (bạn Nhân) biết tin cũng mang theo hung khí đến gặp.

Theo sự chỉ đạo của Nghiêm và Hương, nhóm này đi đến chỗ anh Thuấn ngồi rồi lao vào hỗn chiến. Hậu quả, anh Thuấn bị nhóm của Nghiêm đâm, chém dẫn đến tử vong.

Gây án xong đến sáng hôm sau các đối tượng này đến Công an đầu thú. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bắt ra lệnh bắt giữ.

