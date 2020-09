Ngày đền tội của kẻ sát hại sư thầy và phật tử chùa Quảng Ân để cướp của giữa đêm khuya

Ngày 17/9, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận) về tội Giết người và Cướp tài sản. Tâm chính là kẻ giết hại trụ trì và phật tử chùa Quảng Ấn vào đêm ngày 23/3/2020.





Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thanh Tâm vay mượn tiền của người khác nhưng không có khả năng trả nợ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong chùa Quảng Ân do ư thầy Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 54 tuổi) làm trụ trì.





Cụ thể, 0h ngày 23/3/2020, Tâm cầm một đoạn gỗ dài khoảng 76cm vào chùa, đi đến phòng trụ trì Thích Nguyên Lộc giật mạnh cửa để vào. Lúc này, chị Nguyễn Bảo Yến (19 tuổi, phật tử trong chùa) phát hiện sự việc đã la hét nên Tâm dùng khúc gỗ đánh mạnh vào đầu nạn nhân.

Bị cáo Tâm tại phiên tòa sáng 17/9

Sư thầy Thích Nguyên Lộc đang nằm ở võng nghe tiếng la hét liền bật dậy kiểm tra cũng bị Tâm đánh gục. Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Phương (43 tuổi, là mẹ của Yến, cùng làm công quả trong chùa) nằm ngủ ở phòng sau nghe tiếng la hét liền chạy lên thì bị Tâm dùng khúc gỗ đánh gục xuống nền nhà.





Tâm dùng khúc gỗ đánh nhiều phát vào đầu khiến sư Lộc và phật tử Yến tử vong tại chỗ, còn bà Phượng bất tỉnh. Thấy các nạn nhân không còn cử động, Tâm lẻn vào một phòng khác mở tủ lấy đi 825.200.000 đồng, 614 USD và 200 đô la Australia cùng 3 chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Tâm đốt hết giấy tờ lấy được ở chùa và vứt hung khí ra nghĩa địa.





Sau đó Tâm về nhà tắm rửa và ngủ đến sáng ngày 23/3 thì cầm 430 triệu đồng đi trả nợ cho 13 người ở địa phương. Số tiền 225 triệu và ngoại tệ thì đem về giấu trong phòng ngủ của gia đình. Biết trước sau sự việc cũng bại lộ nên Tâm cầm 140 triệu đồng chạy trốn lên TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Tâm giấu 140 triệu trong phòng trọ của vợ. Trên đường bỏ trốn, Tâm đã vứt 3 điện thoại cướp được.





Đến khoảng 16h45 ngày 23/3, bà Phượng mới tỉnh dậy gọi điện cho một người dân địa phương đến cứu. Bà Phượng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu với thương tích 52%.. Từ việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera an ninh... Công an xác định được hung thủ là Nguyễn Thanh Tâm nên đã nhanh chóng tổ chức truy bắt.

Người nhà nạn nhân khóc cạn nước mắt tại phiên tòa xét xử





Đến tói 24/3, Công an an Bình Thuận bắt giữ được Tâm khi đang ở phòng trọ với vợ. Tâm bị di lý về Bình Luận để phục vụ công tác điều tra. Tại trụ sở Công an, Tâm thừa nhận hành vi tội ác của mình.





Tại phiên tòa xét xử ngày 17/9, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình và hối hận về tội ác mà mình đã gây ra.





Có mặt tại tòa, người thân của nạn nhân không thể kiềm chế được cảm xúc. Nhiều người khóc ngất ở bên ngoài phòng xét xử. Vụ án mạng thương tâm khiến cho cả những người thực thi Pháp luật cũng không kiềm chế được cảm xúc.





xã hội. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Thanh Tâm thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, phạm vào tội "Giết người" thuộc trường hợp "Giết 2 người trở lên", "Giết người mà ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng", "Có tính chất côn đồ", hành vi của hung thủ là đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống





Tâm bị tuyên án tử hình về tội Giết người, 18 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

