Tuyển sinh 2020: 11 mốc thời gian quan trọng nhất thí sinh phải nắm rõ

Cho tới thời điểm hiện tại, các Sở GD&ĐT và các điểm thu nhận hồ sơ đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, nhập thông tin về ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của bố GD&ĐT. Cho tới trước ngày 01/08/2020, Sở GD&ĐT sẽ gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường Đại học và cơ sở đào tạo giáo dục đại học trên toàn quốc.

Những mốc thời gian thí sinh cần nắm rõ:

Từ ngày 08/08/2020: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020.

Trước 17h ngày 20/08/2020: Các trường Đại học tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu crau Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh.

Trước ngày 05/09/2020: Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường.

Dự kiến trước ngày 08/09/2020: Các trường công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của từng trường.

Dự kiến từ 09/09/2020 đến 17h ngày 16/09/2020: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến.

Dự kiến từ 09/09/2020 đến 17h ngày 18/09/2020: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp bằng phiếu ĐKXT.

Dự kiến trước 17h ngày 20/09/2020: Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị diều chỉnh sai sót (Áp dụng với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp).

Hướng dẫn và những lưu ý dành cho thí sinh khi điều chỉnh nguyện vọng.





Dự kiến trước 17h ngày 27/09/2020: Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợi I.

Dự kiến trước 17h ngày 03/10/2020: Thí sinh xác nhận nhập học đợt I.

Dự kiến từ ngày 08/10/2020: Các trường xét bắt đầu xét tuyển bổ sung (chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển)

Từ tháng 08 đến tháng 12/2020: Các trường xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Theo Thùy Dương/SKCĐ