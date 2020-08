Tuyển sinh 2020: Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công bố điểm trúng tuyển học bạ

Theo đó, để trúng tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, các thí sinh cần đạt số điểm từ 18 đến 23 điểm, tùy thuộc vào từng ngành. Cụ thể, ngành công nghệ thực phẩm là ngành có điểm chuẩn cao nhất, 23 điểm. Các ngành ‘hot’ khác tại trường ví dụ như quản trị du lịch, quản trị nhà hàng, kế toán, tài chính hay luật đều có mức điểm trúng tuyển dao động 21-21.5 điểm.

Như đã thông tin từ trước, điểm xét tuyển học bạ của thí sinh được tính theo công thức: Tổng điểm 03 môn xét tuyển theo tổ hợp, không nhân hệ số, chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng. Thí sinh cần lưu ý, để có thể chính thứ trở thành sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, thí sinh cần có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển từng ngành, và đã tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Cụ thể, điểm trúng tuyển từng ngành xét theo điểm học bạ của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học năm 2020 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM:





Giới thiệu trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

