Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) 3 năm gần nhất

Đại học Duy Tân có tên tiếng Anh là Duy Tan University là một trường đại học ngoài công lập tại Đà Nẵng. Trường được thành lập vào ngày 11 tháng 11 năm 1994, trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, trường đã có nhièu đóng góp cho xã hội và đạt được nhiều thành tựu như trở thành trường Đại học ngoài công lập đầu tiên đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục (Theo Giáo dục và Xã hội).

Đại học Duy Tân được thành lập từ năm 1994

Với khẩu hiệu ‘Bản lĩnh Việt Nam – Đổi mới, Sáng tạo, Vươn tới những tầm cao!’ trường Đại học Duy Tân có hệ thống các chương trình học đa dạng ở tất cả các lĩnh vực như Công nghệ Thông tin, Du lịch, Kinh tế - Xây dựng, Kiến trúc, Điện – Điện tử, Y – Dược – Điều dưỡng. Ngoài những chương trình đào tạo cơ bản, trường Đại học Duy Tân còn có nhiều chương trình đào tạo với các trường Đại học nước ngoài như Đại học Carnegie Mellon, các trường đại học thuộc bang Pennsylvania, California (Mỹ).

Đại học Duy Tân đạt được nhiều thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng chất lượng trường Đại học trên thế giới

Theo thông tin được trường Đại học Duy Tân đăng tải trên Fanpage chính thức của trường tại mạng xã hội, Đại học Duy Tân là trường đại học đạt Top 3 tại Việt Nam theo đánh giá xếp hạng của URAP ( University Ranking by Academic Performance), Top 4 Đại học hàng đầu tại Việt Nam theo xếp hạng của CWUR (Center of World University Rankings), Top 500 Đại học Tốt nhất Châu Á, xếp thứ 1147 trong bảng xếp hạng các trường Đại học trên Thế giới.

Phương án tuyển sinh năm 2020 Đại học Duy Tân

Đối với năm học 2020-2021, trường Đại học Duy Tân tổ chức xét tuyển theo 3 phương thức: xét tuyển thẳng, xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với tất cả các ngành đào tạo của trường, và xét kết quả học bạ THPT với tất cả các ngành bằng 1 trong 2 hình thức: Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 và kết quả điểm trung bình môn năm lớp 11 và điểm HK1 lớp 12.

Năm 2020, trường Đại học Duy Tân xét tuyển thẳng theo 3 phương thức

Cụ thể, cách tính điểm xét tuyển của Trường Đại học Duy Tân như sau:

- Các ngành = tổng điểm 3 môn >= 18 điểm

- Ngành Điều dưỡng = tổng điểm 3 môn >= 19.5 điểm

(Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên)

- Ngành Dược = tổng điểm 3 môn >= 24 điểm

(Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên)

- Ngành Y Khoa = Răng Hàm Mặt = tổng điểm 3 môn >= 24 điểm

(Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên)

Thông tin cụ thể các ngành đào tạo, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển tại Đại học Duy Tân được tổng hợp đầy đủ dưới đây:

Chương trình Đào tạo trong nước:

Chương trình Đào tạo Tiên tiến & Quốc tế

Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Xét theo kết quả thi THPT Quốc gia Xét theo kết quả học bạ Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00; A16; C01; D01 A00; C01; C02; D01 An toàn thông tin 7480202 A00; A16; C01; D01 A00; C01; C02; D01 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00; A16; C01; D01 A00; C01; C02; D01 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00; A16; C01; D01 A00; C01; C02; D01 Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A16; C01; D01 A00; C01; C02; D01 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00; A16; C01; D01 A00; C01; C02; D01 Kế toán 7340301 A00; A16; C01; D01 A00; C01; C02; D01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; C00; C15; D01 A00; A01; C00; D01 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00; A16; C01; C02 A00; C01; C02; D01 Kiến trúc 7580101 V00; V01; M02; M04 V00; V01; V02; V06

Tổng hợp điểm chuẩn 3 năm gần nhất Đại học Duy Tân – Đà Nẵng

Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7210403 Thiết kế đồ họa A00, A16, C01, D01 14 2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D72 14 3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D14, D15, D72 14 4 7229030 Văn học C00, C04, C15, D01 14 5 7310206 Quan hệ quốc tế A01, C00, C15, D01 14 6 7310630 Việt Nam học A01, C00, C15, D01 14 7 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, C00, C15, D01 14 8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A16, C01, D01 14 9 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A16, C01, D01 14 10 7340301 Kế toán A00, A16, C01, D01 14 11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A16, C01, D01 14 12 7380101 Luật A00, C00, C15, D01 14 13 7380107 Luật kinh tế A00, C00, C15, D01 14 14 7420201 Công nghệ sinh học A16, B00, D08, D90 14 15 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A16, C01, D01 14 16 7480202 An toàn thông tin A00, A16, C01, D01 14 17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A16, C01, C02 14 18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A16, C01, D01 14 19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A16, B00, C02 14 20 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A16, B00, C01 14 21 7580101 Kiến trúc M02, M04, V00, V01 15 22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A16, C01, C02 14 23 7720101 Y khoa A16, B00, D08, D90 21 24 7720201 Dược học A00, A16, B00, B03 20 25 7720301 Điều dưỡng A00, A16, B00, B03 18 26 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00, A16, B00, D90 21 27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A16, B00, D01 14 28 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A16, B00, C15 14









Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 13 2 7229030 Văn học C00; C15; D01; D15 13 3 7310206 Quan hệ quốc tế C00; C15; D01; D15 13 4 7310630 Việt Nam học C00; C15; D01; D15 13 5 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, C00, C15, D01 13 6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C01; D01 13 7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C01; D01 13 8 7340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 13 9 7340405 Hệ thống thông tin A00; A16; C01; D01 13 10 7380101 Luật A00; C00; C15; D01 13 11 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 13 12 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A16; C01; D01 13 13 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 13 14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A16; C01; D01 13 15 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A16; B00; C02 13 16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A16; B00; C01 13 17 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15 18 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A16; C01; C02 13 19 7720101 Y đa khoa A16; B00; D90; D08 19 20 7720201 Dược học A00; A16; B00; B03 16 21 7720301 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 13 22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 13 23 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A16; B00; C15 13 24 7720501 Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt A00; A16; B00; B03 19





Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 15.5 Môn Anh không nhân hệ số 2; Xét học bạ: 18 2 7229030 Văn học C00; C15; D01; D15 15.5 Xét học bạ: 18 3 7310206 Quan hệ quốc tế C00; C15; D01; D15 15.5 Xét học bạ: 18 4 7310630 Việt Nam học C00; C15; D01; D15 15.5 Xét học bạ: 18 5 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, C00, C15, D01 --- 6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18 7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18 8 7340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18 9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18 10 7380101 Luật A00; C00; C15; D01 --- 11 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 15.5 Xét học bạ: 18 12 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18 13 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 15.5 Xét học bạ: 18 14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18 15 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A16; B00; C02 15.5 Xét học bạ: 18 16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A16; B00; C01 15.5 Xét học bạ: 18 17 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15.5 Môn vẽ nhân hệ số 2; Xét học bạ: 18 18 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A16; C01; C02 15.5 Xét học bạ: 18 19 7720101 Y khoa D08 --- 20 7720101 Y khoa A16; B00; D90 21 Xét học bạ: 18 21 7720201 Dược học A00; A16; B00; B03 17.5 Xét học bạ: 18 22 7720301 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 15.5 Xét học bạ: 18 23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15.5 Xét học bạ: 18 24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A16; B00; C15 15.5 Xét học bạ: 18







