Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 3 năm gần nhất

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có tên tiếng Anh là Hanoi Architectural University (HAU). Đây là trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ các ngành thiết kế và xây dựng. Tiền thân của trường là Ban Kiến Trúc thuộc Trường Mỹ thuật Đông Dương, được thành lập từ năm 1926 tại Hà Nội. Đến năm 1969, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức được thành lập theo QĐ426/TTg ngày 17/09/1969, trực thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam.

Thời gian đào tạo trung bình ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lâu hơn phần lớn các trường đại học khác tại Việt Nam với chương trình kéo dài 5 năm. Hầu hết trường tuyển sinh các ngành đều bắt buộc các thí sinh làm thêm cái bài thi năng khiếu tại trường. Cụ thể, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo 5 nhóm ngành: Kiến trúc, Quy hoạch, Mỹ thuật Công nghiệp, Xây dựng, Quản lý.





Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 3 năm gần nhất

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2020

Năm 2020, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh tổng cộng 2180 chỉ tiêu xét tuyển Đại học 5 nhóm ngành (chưa bao gồm 50 chỉ tiêu diện cử tuyển, tuyển thẳng), cụ thể như sau:

Mã xét tuyển Ngành/Chuyên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Văn bằng tốt nghiệp Nhóm ngành 1 (Xét tuyển theo nhóm ngành): KTA01 Kiến trúc 7580101 500 V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 Nhóm ngành 2 (Xét tuyển theo nhóm ngành): KTA02 Kiến trúc cảnh quan 7580102 100 V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) Kiến trúc sư Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc 7580101.1 Nhóm ngành 3 (Xét tuyển theo nhóm ngành): KTA03 Thiết kế đồ họa 7210403 230 H00: Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu Cử nhân Thiết kế thời trang 7210404 Nhóm ngành 4 (Xét tuyển theo nhóm ngành): KTA04 Thiết kế nội thất 7580108 250 H00: Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu Cử nhân Điêu khắc 7210105 Nhóm ngành 5 (Xét tuyển theo nhóm ngành): KTA05 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 150 A00: Toán, Lý, Hóa A01:Toán, Lý, Anh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hoá, Anh (70% chỉ tiêu của tất cả các ngành trong Nhóm ngành 5 được xét tuyển dựa vào kết quả học tậpTHPT) Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị 7580210 Kỹ thuật môi trường đô thị 7580210_1 Kỹ sư Công nghệ cơ điện công trình 7580210_2 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 Kỹ sư Các ngành (xét tuyển theo từng ngành) 7580201 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 7580201 350 A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hoá, Anh (50% chỉ tiêu của các ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, Công nghệ kỹthuật vật liệu xây dựng được xét tuyển dựa vào kết quả học tậpTHPT) Kỹ sư 7580201.1 Xây dựng công trình ngầm đô thị 7580201_1 50 Kỹ sư 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 50 Kỹ sư 7580302 Quản lý xây dựng 7580302 150 A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D01: Toán, Văn, Anh D07: Toán, Hoá, Anh Kỹ sư 7580301 Kinh tế Xây dựng 7580301 150 Kỹ sư 7480201 Công nghệ thông tin 7480201 200 A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hoá, Anh Kỹ sư TỔNG 2180 (chưa bao gồm 50 chỉ tiêu diện cử tuyển, tuyển thẳng)





Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, thi tuyển kết hợp xét tuyển, cụ thể như sau:

a) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 của thí sinh đối với các ngành kỹ thuật, kinh tế, công nghệ thông tin... có tổ hợp thi/xét tuyển là A00, A01, B00, D01

b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với các ngành trong Nhóm ngành 5 (mã xét tuyển KTA05) và các ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng.

Trường hợp tuyển sinh dựa vào kết quả học tập THPT chưa đủ chỉ tiêu của phương thức xét tuyển này, thì số chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét theo phương thức dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT;

c) Thi tuyển kết hợp với xét tuyển đối với các ngành thuộc các nhóm ngành có môn thi năng khiếu (có mã xét tuyển từ KTA01 đến KTA04).

- Đối với tổ hợp V00: Kết hợp thituyển bằng môn thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật với các môn Toán và Vật lý của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

- Đối với tổ hợp H00: Kết hợp thi tuyển bằng các môn năng khiếu là Hình họa mỹ thuật và Bố cục trang trí màu với môn Ngữ văn của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 KTA01 Nhóm ngành 1 V00 24.75 2 7580101 Kiến trúc V00 26.5 3 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00 24.75 4 KTA02 Nhóm ngành 2 V00 20 5 7580102 Kiến trúc cảnh quan V00 23.3 6 7580101_1 Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc V00 20 7 KTA03 Nhóm ngành 3 H00 19.25 8 7210403 Thiết kế đồ họa H00 20.5 9 7210404 Thiết kế thời trang H00 19.25 10 KTA04 Nhóm ngành 4 H00 17.5 11 7580108 Thiết kế nội thất H00 18 12 7210105 Điêu khắc H00 17.5 13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 14.5 14 7580201_1 Xây dựng công trình ngầm đô thị A00, A01 14.5 15 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00, A01, B00 14.5 16 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, D01 15.5 17 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01 15 18 KTA10 Nhóm ngành 10 A00, A01, B00 14 19 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, B00 14 20 7580210_1 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00 14 21 KTA11 Nhóm ngành 11 A00, A01, B00 14 22 7580210 Kỹ thuật hạ tầng đô thị A00, A01, B00 14 23 7580205 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, B00 14 24 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 17.75

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 Nhóm ngành 1: V00 22.5 2 7580101 Kiến trúc V00 24.52 3 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00 22.5 4 Nhóm ngành 2: V00 20 5 7580102 Kiến trúc cảnh quan V00 20 6 7580101 Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc V00 20 7 Nhóm ngành 3: H00 18 8 7210403 Thiết kế đồ hoa H00 19.5 9 7210404 Thiết kế thời trang H00 18 10 Nhóm ngành 4: H00 17.5 11 7580108 Thiết kế nội thất H00 18.25 12 7210105 Điêu khắc H00 17.5 13 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) A00, B00 14.5 14 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) A00, B00 14 15 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00, B00 14 16 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, D01 14.5 17 7580301 Kinh tế Xây dựng A00, A01 15 18 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, B00 14 19 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) A00 14 20 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) A00, B00 14 21 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 14 22 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 16



Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 Các ngành đào tạo đại học --- 2 KTA01 Nhóm ngành 1: Kiến trúc - Quy hoạch vùng và đô thị V00 --- 3 KTA02 Nhóm ngành 2: Kiến trúc cảnh quan - Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc V00 20.33 Vẽ nhân 2 4 KTA03 Nhóm ngành 3: Thiết kế đồ họa - Thiết kế thời trang H00 --- 5 KTA04 Nhóm ngành 4: Thiết kế nội thất - Điêu khắc H00 --- 6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00 15.5 7 7580201_1 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) A00 18.5 8 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00; B00 15.5 9 7580302 Quản lý xây dựng 15.5 --- 10 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01 15.5 11 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; B00 16.25 12 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00 --- 13 7580210_1 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) A00; B00 --- 14 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01 16.75 15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 15.5

