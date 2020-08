Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 3 năm gần nhất

Trường Đại học Luật Hà Nội là một trong những trường Đại học hiếm hoi ở Hà Nội chỉ tuyển sinh 4 chuyên ngành đào tạo Đại học, bao gồm Luật, Luật Kinh tế, Luật thương mại Quốc tế và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý). Tuy nhiên, các sinh viên tốt nghiệp các ngành này tại trường Đại học Luật Hà Nội luôn nhận được những thành tựu lớn cả về học thuật lẫn kỹ năng, khiến cho số lượng hồ sơ ứng tuyển vào trường Đại học Luật Hà Nội luôn ở mức cao. Do vậy, để trở thành sinh viên chính thức của trường Đại học Luật Hà Nội các thí sinh cần phải thể hiện được năng lực của mình ở mức khá – giỏi thông qua bài thi các tổ hợp bộ môn theo yêu cầu.

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 3 năm gần nhất



Chỉ tiêu tuyển sinh 2020 của trường Đại học Luật Hà Nội

Theo thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2020, trường dự kiến tuyển tổng cộng 2265 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu Các ngành đào tạo đại học 2.265 Luật 7380101 A00, A01,C00, D01, D02, D03 1.625 Luật Kinh tế 7380107 A00, A01,C00, D01, D02, D03 400 Luật Thương mại quốc tế 7380109 A01, D01 120 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) 7220201 A01, D01 120 Lưu ý: - Tổng số 1625 chỉ tiêu của ngành Luật được phân bổ cho trụ sở chính 1505 chỉ tiêu (trong đó có 100 chỉ tiêu cho Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ), phân hiệu tại Đắc Lắk 120 chỉtiêu. - Chỉ tiêu của Chương trình liên kết sẽ được chuyển sang cho ngành Luật tại cơ sở chính nếu không tuyển đủ chỉ tiêu; - Trường có thể tuyển sinh bổ sung 100 chỉ tiêu đợt tiếp theo cho Phân hiệu Đắk Lắk tùy thuộc điều kiện thực tế tuyển sinh đợt 1 tại Phân hiệu. - Điểm xét tuyển tổ hợp D01, D02, D03 bằng nhau.

Phương thức tuyển sinh chính thức được trường Đại học Luật Hà Nội công bố:

* Trường tuyển thẳng các thí sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

* Ngoài tuyển thẳng, Trường áp dụng 2 phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:

* Phương thức 1: 40% trong tổng số chỉ tiêu dùng để xét tuyển (theo ngành) dựa trên kết quả học tập loại Giỏi của 03 năm bậc THPT.

* Phương thức 2: 60% trong tổng số chỉ tiêu dùng để xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành.

Cơ sở II, Đại học Luật Hà Nội



Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 3 năm gần nhất

Điểm trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 20 2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 21.5 3 7380101 Luật A00 21.55 4 7380101 Luật A01 21 5 7380101 Luật C00 26 6 7380101 Luật D01 22 7 7380101 Luật D02 18.95 8 7380101 Luật D03 18.9 9 7380101PH Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) A00 16.85 10 7380101PH Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) A01 16.95 11 7380101PH Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) C00 17 12 7380101PH Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) D01 15.25 13 7380107 Luật kinh tế A00 23.75 14 7380107 Luật kinh tế A01 24.1 15 7380107 Luật kinh tế C00 27.25 16 7380107 Luật kinh tế D01 24.35 17 7380107 Luật kinh tế D02 21.55 18 7380107 Luật kinh tế D03 22.4 19 7380109 Luật Thương mại quốc tế A01 22.9 20 7380109 Luật Thương mại quốc tế D01 23.4

Điểm trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 1 7380101 Luật A01 18 2 7380101 Luật A00 18.35 3 7380101 Luật C00 25 4 7380101 Luật D01 20.5 5 7380107 Luật kinh tế A01 21 6 7380107 Luật kinh tế A00 21 7 7380107 Luật kinh tế C00 26.5 8 7380107 Luật kinh tế D01 22.05 9 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 20.15 10 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 22 11 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 18.09 12 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 20.15







Điểm trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7380101 Luật A01 24.5 2 7380101 Luật A00 24 3 7380101 Luật C00 27.5 4 7380101 Luật D01 23.5 5 7380107 Luật kinh tế A01 26.75 6 7380107 Luật kinh tế A00 27 7 7380107 Luật kinh tế C00 28.75 8 7380107 Luật kinh tế D01 25.75 9 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 26.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30. 10 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 25.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30. 11 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30. 12 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 24 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.





(Theo TuyenSinh247)

Các thí sinh có đủ điều kiện trúng tuyển tại trường Đại học Luật Hà Nội cần đạt đủ các điều kiện sau: (1) Tốt nghiệp THPT trong năm 2020 và (2) có điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình chung của 3 môn bậc THPT (Bao gồm cả điểm lớp 10 - 11 và 12).

Cụ thể, cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển được tính như sau:

- ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB HK1 lớp 12 Môn 1)/3;

- ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB HK1 lớp 12 Môn 2)/3;

- ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB HK1 lớp 12 Môn 3)/3.

(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; HK1: Học kỳ 1; ĐƯT: Điểm ưu tiên).





Your browser does not support HTML5 video.

Sự thật ít ai biết về trường Đại học Luật Hà Nội



Theo Thùy Dương/SKCĐ