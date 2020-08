Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 3 năm gần nhất

Đại học Mở Hà Nội (Viện Đại học Mở Hà Nội) có tên tiếng Anh là Hanoi Open University (HOU). Trường hiện nay có địa chỉ tại B01 Phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Trường được thành lập vào tháng 11 năm 1993 dựa theo quyết định số 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội trên cơ sở Viện Đào tạo Mở rộng 1 thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo . Việc thành lập Viện Đại học Mở (Đại học Mở Hà Nội) nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu đào tạo từ xa, tại chỗ ngày càng tăng nhanh trong xã hội . Đến năm 2018, Viện Đại học Mở chính thức được đổi tên thành Đại học Mở Hà Nội theo Quyết định số 960/QĐ-Ttg.

Đại học Mở Hà Nội tiền thân là Viện Đại học Mở Hà Nội

Hàng năm, trường đào tạo số lượng sinh viên lớn theo học các hệ đào tạo chính quy, hệ đào tạo vừa học vừa làm, và hệ đào tạo từ xa. Cụ thể, với 17 ngành đào tạo ở trình độ cử nhân, 8 ngành đào tạo ở trình độ sau đại học (gồm cả thạc sĩ và tiến sĩ), trường đã đáp ứng được hầu khắp các nhu cầu học tập của những sinh viên tại đây.

Trường Đại học Mở Hà Nội, với khẩu hiệu ‘Mở cơ hội học tập cho mọi người – Learning opportunity for all’, đã cung cấp 153 phòng học, các phòng chức năng, thực tập, thực hành, thí nghiệm, mĩ thuật và nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật khác để đảm bảo trải nghiệm học tập của sinh viên tại đây luôn ở chất lượng tốt nhất.

Trường Đại học Mở Hà Nội luôn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các sinh viên

Chính vì lí do này, hàng năm, trường Đại học Mở Hà Nội nhận được hồ sơ ứng tuyển với số lượng rất lớn từ các thí sinh trên khắp cả nước. Do vậy, để trở thành sinh viên của trường Đại học Mở Hà Nội, các thí sinh tham gia xét tuyển cần thể hiện được không chỉ học lực khá trở lên, mà còn khả năng tiếp thu và xử lý kiến thức tốt.

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020 trường Đại học Mở Hà Nội

Năm 2020, trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh tổng cộng 3.400 chỉ tiêu cho tổng cộng 5 nhóm ngành, chia ra cụ thể 17 chuyên ngành. Chi tiết thông tin về chỉ tiêu cụ thể của từng ngành, mã ngành và tổ hợp xét tuyển được tổng hợp dưới đây:

Phương thức xét tuyển

Nhà trường xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc hệ tương đương trên cả nước. Cụ thể, trường Đại học Mở Hà Nội xét tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia tại cụm thi tốt nghiệp do trường đại học chủ trì và phải đảm bảo được mức điểm quy định đầu vào của nhà trường, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển thấp hơn 1,0 điểm.

Ngưỡng điểm đầu vào để đảm bảo chất lượng tuyển sinh cho các ngành lần lượt là: Các ngành xét tuyển môn văn hóa: 15 điểm; Các ngành có 1 môn năng khiếu: 19 điểm; Các ngành có 2 môn năng khiếu: 24 điểm.

Các thí sinh đặc biệt lưu ý, ngưỡng điểm trên là áp dụng cho học sinh ở khu vực 3 thí sinh ở khu vực 1 và 2 tương ứng sẽ giảm xuống 0,5 và 1,0 điểm

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 Các ngành đào tạo đại học --- 2 7210402 Thiết kế công nghiệp H00, H01, H06 17.4 TTNV >= 1 3 7380101 Luật A00,A01, C00, D01 19.5 TTNV >= 2 4 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 10.5 TTNV >= 1 5 7380108 Luật quốc tế A00, A01, C00, D01 19 TTNV >= 5 6 7340301 Kế toán A00, A01, D01 20.85 TTNV >= 2 7 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 20.6 TTNV >= 3 8 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01 20.75 TTNV >= 4 9 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 19.8 TTNV >= 9 10 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07 15 11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, C01, D01 15.15 TTNV >= 1 12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 15.8 TTNV >= 1 13 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 20.3 TTNV >= 1 14 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02 20 15 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07 15 16 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 28.47 TTNV >= 1 17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04 29.27 TTNV >= 1 18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 28.53 TTNV >= 4

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 7210402 Thiết kế công nghiệp (gồm 03 chuyên ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa) H00, H01, H06 20.35 Hình họa (H00, H01, H06): 7,50 2 7340301 Kế toán A00, A01, D01 19.5 Toán (A00, A01, D01): 6,80 3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01 18.65 Toán (A00, A01, D01): 5,40 4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 18.9 Toán (A00), Tiếng Anh (A01, D01): 7,20 5 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 18.5 Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,40 6 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 19 Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,75 7 7380108 Luật quốc tế A00, A01, C00, D01 17.75 Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 6,25 8 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07 14.5 9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07 14.5 10 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 18.7 Toán (A00, A01, D01): 5,60 11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, C01, D01 15.05 Toán (A00, A01, D01, C01): 5,20 12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 15.15 Toán (A00, A01, D01, C01): 5,40 13 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02 20 14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 26.4 Tiếng Anh (D01): 6,40 15 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.92 Tiếng Anh (D01): 5,60 16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04 27.08 Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04): 6,40 17 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01 ---

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 Các ngành đào tạo đại học --- 2 7210402 Thiết kế công nghiệp H00; H01; H06 20.5 Hình họa: 7.5. TTNV=1 3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 29.33 Tiếng Anh: 7.6. TTNV=2 4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 28.75 Tiếng Anh/ Tiếng Trung: 7.4. TTNV=6 5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 21.25 Toán/Tiếng Anh:6. TTNV=2 6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 20 Toán: 6.2. TTNV=4 7 7340301 Kế toán A00; A01; D01 21 Toán: 7.6. TTNV=5 8 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 19.75 Toán: 6.8. TTNV=7 9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 20.5 Toán: 7.8. TTNV=3 10 7380108 Luật quốc tế A00; A01; C00; D01 19.25 Toán: 7.8. TTNV=3 11 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D07 15.5 Hóa: 5.5. TTNV=3 12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 20.5 Toán: 7. TTNV=2 13 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D01 20.25 Lý: 4.5. TTNV=2 14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 --- 15 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07 --- 16 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 21.75 Vẽ MT/Hình họa: 5.5. TTNV=1 17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 ---

