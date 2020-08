 Tuyển sinh 2020: Điểm chuẩn Đại học Văn Hóa Hà Nội 3 năm gần nhất

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (tên tiếng Anh: Hanoi University of Culture) có lịch sử hình thành 60 năm, trụ sở đặt tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Trường là cơ sở đào tạo các chương trình đại học, sau đại học, trực thuộc Bộ Văn hóa – thể thao và Du lịch, được Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Các chương trình đào tạo của trường bao gồm chương trình đào tạo cử nhân các ngành quản trị du lịch, văn hóa, luật, báo chí, quản lý, thư viện,… và các chương trình đào tạo thạc sĩ.





Phương thức tuyển sinh Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2020

Theo thông tin tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020 được trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố trên trang chủ của trường, năm học này, trường sẽ xét tuyển theo 05 phương thức: (1)Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

(2) Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường.

(3) Xét tuyển học bạ THPT.

(4) Xét tuyển học bạ THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu.

(5) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ngoài ra, trường còn thực hiện xét tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển sau:

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

D01: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh.

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh.

D96: Toán học, KHXH, Tiếng Anh.

N00 (Biểu diễn nghệ thuật): Ngữ văn, Năng khiếu 1 (Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Múa, Tiểu phẩm sân khấu), Năng khiếu 2 (Thẩm âm, Tiết tấu).

N00 (Sáng tác văn học): Ngữ văn, Năng khiếu 1 (Sáng tác tác phẩm), Năng khiếu 2 (Phỏng vấn).

N05 (Tổ chức sự kiện văn hoá): Ngữ văn, Năng khiếu 1 (Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Múa, Tiểu phẩm sân khấu), Năng khiếu 2 (Xây dựng kịch bản sự kiện).

Chỉ tiêu tuyển sinh chính thức Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2020

STT Trình độ

đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn

xét tuyển 1 Tổ hợp môn

xét tuyển 2 Tổ hợp môn

xét tuyển 3 Theo KQ thi THPT Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính 1. ĐHCQ 7220201 Ngôn ngữ Anh 36 44 D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh 2. ĐHCQ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 68 82 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 3. ĐHCQ 7380101 Luật 36 44 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh 4. ĐHCQ 7320101 Báo chí 32 38 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 5. ĐHCQ 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm 32 38 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh 6. ĐHCQ 7320201 Thông tin-Thư viện 20 25 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh 7. ĐHCQ 7320205 Quản lý thông tin 25 30 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh 8. ĐHCQ 7320305 Bảo tàng học 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 9. ĐHCQ 7229040 Văn hóa học 9.1 7229040A Nghiên cứu văn hóa 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 9.2 7229040B Văn hóa truyền thông 32 38 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 9.3 7229040C Văn hóa đối ngoại 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 10. ĐHCQ 7220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 10.1 7220112A Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 14 16 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 10.2 7220112B Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 16 19 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 11. ĐHCQ 7229042 Quản lý văn hóa 11.1 7229042A Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 75 90 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 11.2 7229042B Quản lý nhà nước về gia đình 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 11.3 7229042C Quản lý di sản văn hóa 23 27 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 11.4 7229042D Biểu diễn nghệ thuật 0 25 N00 Năng khiếu 1 11.5 7229042E Tổ chức sự kiện văn hóa 6 24 N05 Năng khiếu 1 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh 12. ĐHCQ 7810101 Du lịch 12.1 7810101A Văn hóa du lịch 90 110 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 12.2 7810101B Lữ hành, hướng dẫn du lịch 50 60 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh 12.3 7810101C Hướng dẫn du lịch Quốc tế 50 60 D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh 13. ĐHCQ 7220110 Sáng tác văn học 0 15 N00 Năng khiếu 1



Các thí sinh có nguyện vọng theo học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội cần đạt 16 điểm xét tuyển tối thiểu

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội 3 năm gần nhất

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn năm 2018 Điểm chuẩn năm 2019 1 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 24.75 26 2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D78 21.75 23 3 7810101A Du lịch - Văn hoá du lịch C00 22.25 24.3 4 7810101A Du lịch - Văn hoá du lịch D01; D78 19.25 21.3 5 7810101B Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch C00 23.75 24.85 6 7810101B Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D01; D78 20.75 21.85 7 7810101C Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế D01; D78; D96 19 21.25 8 7380101 Luật C00 23 23.5 9 7380101 Luật D01; D96 20 22.5 10 7320101 Báo chí C00 23.25 22.25 11 7320101 Báo chí D01; D78 20.25 21.25 12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D78; D96 20.25 29.25 13 7229040A Văn hoá học - Nghiên cứu văn hoá C00 19.5 19.75 14 7229040A Văn hoá học - Nghiên cứu văn hoá D01; D78 18.5 18.75 15 7229040B Văn hoá học - Văn hoá truyền thông C00 21 22 16 7229040B Văn hoá học - Văn hoá truyền thông D01; D78 20 21 17 7229040C Văn hoá học – Văn hoá đối ngoại C00 --- 16 18 7229040C Văn hoá học – Văn hoá đối ngoại D01; D78 --- 15 19 7229042A QLVH - Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật C00 18 18.5 20 7229042A QLVH - Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật D01; D78 17 17.5 21 7229042B QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình C00 17.75 16 22 7229042B QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D01; D78 16.75 15 23 7229042C QLVH - Quản lý di sản văn hoá C00 19 19.25 24 7229042C QLVH - Quản lý di sản văn hoá D01; D78 18 18.25 25 7229042D QLVH - Biểu diễn nghệ thuật N00 --- 27.75 26 7229042E QLVH - Tổ chức sự kiện văn hoá N00; C00L D01 --- 19.75 27 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 17.75 16 28 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm D01; D96 16.75 15 29 7320205 Quản lý thông tin C00 19 21 30 7320205 Quản lý thông tin D01; D96 18 20 31 7320201 Thông tin - Thư viện C00 17.75 17 32 7320201 Thông tin - Thư viện D01; D96 16.75 16 33 7220112A Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Văn hoá vùng dân tộc thiểu số C00 18.5 16 34 7220112A Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Văn hoá vùng dân tộc thiểu số D01; D96 17.5 15 35 7220112B Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số C00 18.5 16 36 7220112B Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số D01; D78 17.5 15 31 7229045 Gia đình học C00 16.5 16 32 7229045 Gia đình học D01; D78 15.5 15 33 7320305 Bảo tàng học C00 17.25 16 34 7320305 Bảo tàng học D01; D78 16.25 15 35 7229042D QLVH - Biểu diễn âm nhạc N00 21 36 7229042E QLVH - Đạo diễn sự kiện N05 21 37 7229042G QLVH - Biên đạo múa đại chúng N00 23 38 7220110 Sáng tác văn học N00 21 39 7810101LT Liên thông du lịch C00 25 40 7810101LT Liên thông du lịch D01; D78 22 41 7229042LT Liên thông Quản lý văn hóa C00 15 42 7229042LT Liên thông Quản lý văn hóa D01; D78 24 43 7320201LT Liên thông thư viện C00 25 44 7320201LT Liên thông thư viện D01; D96 24





Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 Các ngành đào tạo đại học --- 2 7220110 Sáng tác văn học N00 --- 3 7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 20 4 7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam D01; D78 17 5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D78; D96 19 6 7229040A Văn hoá học - Nghiên cứu văn hoá C00 21.5 7 7229040A Văn hoá học - Nghiên cứu văn hoá D01 18.5 8 7229040A Văn hoá học - Nghiên cứu văn hoá D78 --- 9 7229040B Văn hoá học - Văn hoá truyền thông C00 23.5 10 7229040B Văn hoá học - Văn hoá truyền thông D01 20.5 11 7229040B Văn hoá học - Văn hoá truyền thông D78 --- 12 7229042A QLVH - Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật C00 20 13 7229042A QLVH - Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật D01 17 14 7229042A QLVH - Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật D78 --- 15 7229042B QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình C00 19 16 7229042B QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D01 16 17 7229042B QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D78 16 18 7229042C Quản lý di sản văn hoá C00 20.5 19 7229042C Quản lý di sản văn hoá D01 17.5 20 7229042C Quản lý di sản văn hoá D78 --- 21 7229042D QLVH - Biểu diễn âm nhạc N00 22 22 7229042E QLVH - Đạo diễn sự kiện N05 19.5 23 7229042G QLVH - Biên đạo múa đại chúng N00 21.5 24 7229042LT Liên thông Quản lý văn hoá C00 25 25 7229042LT Liên thông Quản lý văn hoá D01 22 26 7229042LT Liên thông Quản lý văn hoá D78 --- 27 7229045 Gia đình học C00 19.5 28 7229045 Gia đình học D01 16.5 29 7229045 Gia đình học D78 16.5 30 7320101 Báo chí C00 24.5 31 7320101 Báo chí D01; D78 21.5 32 7320201 Thông tin - thư viện C00 21 33 7320201 Thông tin - thư viện D01; D96 18 34 7320201LT Liên thông Thư viện C00; D01; D96 --- 35 7320205 Quản lý thông tin C00; D01; D96 --- 36 7320305 Bảo tàng học C00 19 37 7320305 Bảo tàng học D01 16 38 7320305 Bảo tàng học D78 --- 39 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 20.5 40 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm D01 17.5 41 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm D96 --- 42 7380101 Luật C00 24.5 43 7380101 Luật D01 21.5 44 7380101 Luật D96 --- 45 7810101A Du lịch - Văn hoá du lịch C00 24 46 7810101A Du lịch - Văn hoá du lịch D01 21 47 7810101A Du lịch - Văn hoá du lịch D78 --- 48 7810101B Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch C00 25.5 49 7810101B Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D01 22.5 50 7810101B Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D78 --- 51 7810101C Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế D01 21.5 52 7810101C Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế D78 21.5 53 7810101C Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế D96 21.5 54 7810101LT Liên thông Du lịch C00; D01; D78 --- 55 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 23.5 56 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 20.5 57 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D78 ---

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội khai giảng năm học mới

