Tuyển sinh 2020: Lịch thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học chính xác nhất

Lịch thi tốt nghiệp THPT cụ thể từng môn theo cập nhật mới nhật:

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Ngày Buổi Bài thi/ Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài 08/08/2020 Sáng 8:00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi Chiều 14:00: Thí sinh làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi 09/08/2020 Sáng Ngữ Văn 120 phút 7:30 7:35 Chiều Toán 90 phút 14:20 14:30 10/08/2020 Sáng Tổ hợp KHTN Vật lý 50 phút 7:30 7:35 Hóa học 50 phút 8:30 8:35 Sinh học 50 phút 9:30 9:35 Tổ hợp KHXH Lịch sử 50 phút 7:30 7:35 Địa lý 50 phút 8:30 8:35 GDCD 50 phút 9:30 9:35 Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14:20 14:30

Theo thông báo từ Bộ Giáo dục & Đào tạo, các hội đồng thi sẽ thống nhất và công bố kết quả thi vào ngày 27/08, chậm nhất vào ngày 01/09, thí sinh sẽ có thể xem kết quả tốt nghiệp THPT. Chậm nhất vào ngày 04/09, thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ và giấy chứng nhận kết quả thi. Thí sinh sẽ được nộp đơn phúc khảo kết quả thi từ ngày 27/08 đến ngày 05/09 và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 9-18/09/2020. Các trường sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt I trước 17h ngày 27/09/2020. Các thí sinh sẽ xác nhận nhập học với trường trước 17h ngày 03/10. Bắt đầu cho phép các trường xét tuyển các nguyện vọng bổ sung từ ngày 08/10.

Theo Thùy Dương/SKCĐ