Tuyển sinh lớp 10: công bố điểm trúng tuyển Trường PT Năng Khiếu, ĐH QG TP.HCM

Trường Phổ Thông Năng Khiếu (thuộc trường ĐH Quốc Gia TP. HCM) mới đây đã công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Đây là một trong những trường THPT thu hút lượng lớn học sinh ứng tuyển hàng năm.

Cụ thể, Điểm chuẩn được Hội đồng tuyển sinh và trường PTNK công bố như sau:

Điểm chuẩn tại Cơ sở 1:

Lớp Điểm chuẩn Toán 33 Tin (thi tin) 26,95 Tin (thi toán) 30,65 Vật lý (thi lý) 24,45 Vật lý (thi toán) 29,40 Hóa học 30,05 Sinh học (thi sinh) 30,41 Sinh học (thi toán) 28,10 Tiếng Anh 35,50 Ngữ văn 30 Không chuyên 19,20

Điểm chuẩn tại Cơ sở 2:

Lớp Điểm chuẩn Toán 24,40 Vật lý (thi lý) 20,60 Vật lý (thi toán) 22,65 Hóa học 25,10 Sinh học (thi sinh) 24,01 Sinh học (thi toán) 21,20 Tiếng Anh 30 Ngữ văn 26,10

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại TP. HCM

Theo đó, các thí sinh sau khi tra cứu đạt đủ điểm chuẩn có thể tiến hành nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8. Hội đồng tuyển sinh trường THPT Năng Khiếu – Đại học Quốc gia TP. HCM công bố thời gian phúc khảo từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7.

Được biết, trường PTNK tuyển tất cả 245 chỉ tiêu cho học sinh lớp 10 chuyên ở lớp chuyên các môn Toán, Tin học, Lý, Hóa, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ Văn. Hệ lớp 10 không chuyên có 145 chỉ tiêu. Những chỉ tiêu này sẽ học tập tại cơ sở 1 của trường tại 153 Nguyễn Chí Thanh, Q5, TP. HCM. Cơ sở 2 của trường tuyển sinh 210 chỉ tiêu lớp 10 chuyên các lớp và sẽ học tập tại Khu đô thị ĐH Quốc Gia TP. HCM tại quận Thủ Đức.

Để được nộp hồ sơ vào trường, ngoài việc đủ điều kiện về điểm chuẩn, thí sinh cần có xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năng từ khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Ngoài ra, thí sinh phải thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Your browser does not support HTML5 video.

Vlog 1 ngày ở trường PTNK - ĐH Quốc Gia TP. HCM

Xem thêm: Tuyển sinh lớp 10: ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển

Theo Thùy Dương/SKCĐ