 Tuyển sinh lớp 10: ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10

Điểm chuẩn chính thức các lớp chuyên năm 2020

Lớp Điểm chuẩn 2020 Điểm học bổng Điểm chuẩn 2019 1 Toán 24 30 28 2 Ngữ văn 27 28,75 27,25 3 Tin học 21 25 28 4 Vật lý 25,5 27,5 22 5 Hóa học 22,5 25,25 28 6 Sinh học 26 28,5 24 7 Tiếng Anh 26 29,5 23





Nhìn từ kết quả công bố điểm chuẩn, hầu hết điểm chuẩn tất cả các lớp chuyên của trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm đều có xu hướng giảm từ 3-7 điểm so với năm học trước.Lớp 10 chuyên Văn có điểm chuẩn cao nhất – 27 điểm. Điều này đồng nghĩa thí sinh phải ít nhất từ điểm 7 trở lên mới có khả năng trúng tuyển vào lớp này. Đặc biệt, lớp 10 chuyên Tin giảm mạnh điểm chuẩn từ 28 điểm vào năm 2019 còn 21 điểm vào năm 2020. Điều này gây bất ngờ cho khá nhiều thí sinh bởi Toán – Hóa – Tin là 3 môn chuyên luôn thu hút số lượng hồ sơ đăng ký với mức điểm chuẩn cao nhất trong 7 lớp chuyên của trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội vào năm 2019. Tương tự với môn Tin học, lớp 10 chuyên Toán và Hóa, điểm chuẩn cũng lần lượt giảm từ 28 điểm xuống còn 24 và 22,5. Đi ngược lại với xu thế giảm, các môn Vật Lý, Sinh Học và Tiếng Anh lần lượt đòi hỏi thí sinh phải đạt 25,5 – 26 – 26 điểm để có thể trúng tuyển vào hệ thống chuyên của trường.

Ngữ văn là môn có điểm trúng tuyển cao nhất

Được biết, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 riêng từ ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2020. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh được trường công bố là 305 chỉ tiêu, chia cho 7 lớp thuộc hệ chuyên tại trường là Toán, Ngữ Văn, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và lớp Chất lượng cao. Tỷ lệ chọi vào lớp Tiếng Anh đạt cao nhất 1/29,25 thí sinh, kế đó là lớp Ngữ Văn 1/18,8 thí sinh. Lớp chuyên Sinh học có tỉ lệ chọi thấp nhất 1/9 thí sinh.

Trường THPT Chuyên, ĐH Sư Phạm Hà Nội vốn là Khối THPT Chuyên Toán – Tin của trường ĐH Sư Phạm, là trường chuyên công lập thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hà Nội. Trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội là nơi bồi dưỡng ra nhiều học sinh Việt Nam xuất sắc, đã đạt nhiều thành tựu lớn trong ngành Giáo dục. Trường có thành tích tham dự các kỳ thi Toán Quốc tế đứng thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau trường THPT Chuyên thuộc ĐH KHTN, ĐH Quốc Gia Hà Nội. Sau nhiều lần mở rộng quy mô, trường hiện là cơ sở đào tạo nhiều môn học bao gồm: Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Văn học và Tiếng Anh.

