 CHÍNH THỨC: Đề thi và Gợi ý Đáp án môn Ngữ Văn - Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

Ông chở cháu 5 tuổi bị xe bồn `nuốt trọn` vào gầm vì sự bất cẩn không đáng có

Người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe đạp điện chở theo cháu nhỏ chạy cắt mặt xe bồn và dừng đúng điểm mù, hậu quả là bị xe bồn cuốn cả 2 ông cháu cùng xe đạp vào gầm xe. Được biết sự việc xảy ra tại Trung Quốc.