Kết cục của gã “yêu râu xanh” hiếp dâm bé gái trên đồi vắng rồi vùi lá khô đốt phi tang

Ngày 28/5, TAND Cấp cao TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Huỳnh (SN 1983, trú tại xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giết người. Phiên tòa được mở ra theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 9/2/2018, Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) nhận được tin báo án của ông B.V.L. (SN 1959, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) về việc: Khoảng 16h cùng ngày, con gái ông là cháu B.T.M.T. (SN 2008) được phát hiện trên đồi Lộc, thuộc xóm Đầm (xã Bảo Hiệu) trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Kiểm tra trên người phát hiện nhiều thương tích, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Tiếp nhận tin trình báo, Công an huyện Yên Thủy đã chỉ huy lực lượng vào cuộc điều tra. Qua xác minh phát hiện, nghi phạm gây án là Bùi Văn Huỳnh. Thời điểm đó, Công an phải huy động 70 chiến sĩ Công an trong đơn vị, Công an xã Bảo Hiệu, xã Hữu Lợi, lực lượng dân quân và quần chúng nhân dân để rà soát, truy bắt đối tượng này.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Công an huyện bắt được Huỳnh khi đang lẩn trốn ở nhà mẹ đẻ tại xóm Đôi, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy. Tại cơ quan điều tra Huỳnh khai, khoảng 15h ngày 9/2/2018, khi đang chăn bò ở khu vực đồi Lộc thì gặp cháu T. nên rủ cháu bé lên đồi hái rau.

Khi đến khu vực đồi vắng người qua lại thì dùng vũ lực đe dọa, thực hiện hành vi cưỡng hiếp nạn nhân. Sau khi lập hồ sơ, Công an huyện Yên Thủy đã bàn giao cho Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật

Theo hồ sơ vụ án, may mắn được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên cháu M. không bị nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, vết thương do Huỳnh gây ra đã khiến cháu M. tổn hại 26% Sức Khỏe . Tỉnh đến thời điểm bị xâm hại, cháu M. mới 9 tuổi 7 tháng 23 ngày.

Với hành vi phạm tội trên, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên án bị cáo 20 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 20 năm tù về tội Giết người . Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 55, Bộ luật Hình sự 2015 đối với hình phạt tù có thời hạn, Bùi Văn Huỳnh phải nhận tổng mức án là 30 năm tù giam.

Ngay sau khi tòa tuyên án, Huỳnh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, do nhận thức được hành hành vi phạm tội của mình có tính chất đặc biệt nguy hiểm và tái phạm (năm 2011, Bùi Văn Huỳnh bị TAND huyện Yên Thủy xử phạt 7 năm tù về tội hiếp dâm Trẻ em ) nên tại phiên tòa phúc thẩm, Bùi Văn Huỳnh đã xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.

