Vụ nam thanh bị tố hiếp dâm 3 lần trong đêm: Mẹ bị cáo khẳng định “con tôi vô tội”

Mặc dù TAND TP Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Hà Học Lộc (22 tuổi, trú Hà Tĩnh, học viên một trường nghề ở Đà Nẵng ) về tội Hiếp dâm nhưng đến giờ mẹ bị cáo vẫn cho rằng con mình vô tội và sẽ đeo đuổi công lý để tìm lại tự do cho con trai.

Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 1/6, 3 luật sư bào chữ cho bị cáo Lộc đề nghị HĐXX hủy án, trả hồ sơ điều tra lại vì còn nhiều vấn đề phải làm rõ. Cũng theo luật sư, bị cáo Lộc tiếp tục kêu oan và đề nghị HĐXX xét xử công bằng.

Trong quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, bị cáo luôn kêu oan và cho rằng VKS truy tố mình tội Hiếp dâm là không đúng luật. Và trong phiên xử phúc thẩm, bị cáo liên tục kêu oan.

Bị cáo nhấn mạnh, điều này được thể hiện thông qua những tin nhắn mà bị cáo và bị hại nhắn cho nhau thông qua tài khoản Facebook cá nhân. Cả hai nhiều lần nhắc đến chuyện cưới xin và có con với nhau.

Trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lộc khai rằng, chị T. đã chủ động lên giường của bị cáo dẫn đến việc hai người tự nguyện quan hệ tình dục. Trong khi quan hệ, chị T. đều nằm im, đồng thuận và không có phản ứng kháng cự.

Bị cáo Lộc

Sau khi quan hệ tình dục xong, chị T. có yêu cầu bị cáo điện thoại về báo với gia đình chuyện cưới hỏi nhưng bị cáo không đồng ý. Bị cáo hẹn đến sang năm khi có công ăn việc làm ổn định rồi mới tính đến chuyện cưới xin.



Song trong phiên xử sơ thẩm, chị T. cho rằng, bị cáo đã lừa dối mình nên đã làm đơn tố cáo. Khi nói lời sau cùng, bị cáo vẫn chỉ mong tòa xét xử công bằng.

Trong khi đó, bị hại liên tục khẳng định bị bị cáo cưỡng bức. Bị hại cho rằng, những tin nhắn mà bị cáo nói chỉ với mục đích cho vui. Bị hại không xin giảm án cho bị cáo mà đề nghị HĐXX xử đúng theo quy định của pháp luật.

Các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo đều thống nhất đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì cho rằng, vụ án có nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ. Đơn cử như tình tiết, bị hại khai vào đêm xảy ra vụ việc, chị la hét van xin, khóc lóc, kêu cứu. Thời điểm đó là 10h đêm. Song, hai nhân chứng cùng phòng trọ với bị cáo lại khai rằng, không nghe thấy tiếng la hét vào thời điểm đó. Lúc này, bị hại có mang điện thoại nhưng cũng không gọi cho ai để cầu cứu hay báo Công an.

Luật sư còn nói thêm: “Ngoài ra có một dấu vết trên cổ của bị hại. Bị cáo khai dấu vết này là do bị cáo hôn bị hại theo kiểu hôn của giới trẻ. Cơ quan điều tra cho rằng đó là vết bầm nhưng vết bầm do đâu mà ra? Cơ chế gây bầm ra làm sao? Điều này cũng chưa được làm rõ. Nội dung trong chiếc USB của gia đình bị cáo cung cấp cho tòa sơ thẩm và phúc thẩm cũng chưa được khai thác, làm rõ”.

Trao đổi với TP Luật TP Hồ Chí Minh, mẹ bị cáo là bà Nguyễn Thị Nhâm khẳng định, con trai không có tội. “Chúng tôi sẽ có đơn đề nghị thủ tục giám đốc thẩm. Tôi tin con tôi vô tội. Tôi và con trai sẽ không bỏ cuộc, bà Nhâm cho biết.

Sau khi giao cấu, Lộc ôm chặt chị T. không cho về. Sau khi thực hiện hành vi thêm 2 lần nữa, Lộc gọi xe cho chị về. Trưa hôm sau, chị T. lên Công an trình báo và có đơn yêu cầu khởi tố hình sự với Lộc.

Your browser does not support HTML5 video.

Bé gái bị dâm ô trong thang máy: Cư dân bức xúc, ban quản lý thờ ơ?