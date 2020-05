Bị ma men điều khiển, phó Đài Phát thanh - truyền hình ở Cần Thơ vung dao chém bạn nhậu

Theo bản án được tuyên trong phiên xử sơ thẩm của TAND quận Ninh Kiều, bị cáo Việt bị tuyên 9 tháng tù về tội danh Cố ý gây thương tích. Ngay sau khi tòa kết thúc, bị cáo Việt đã làm đơn kháng cáo xin giảm xuống án treo. Lý do bị cáo đưa ra là vì đã ăn năn hối cải, đã tích cực bồi thường cho bị hại. Hơn nữa trong thời gian công tác tại Đài có nhiều giấy khen…

Trong phiên xử sáng nay, đại diện VKSND TP Cần Thơ công bố lại bản án tại phiên sơ thẩn, cụ thể: khoảng 15h ngày 6/7/2019, anh Nguyễn Ngọc Phú (39 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) đến nhà chị P.N.P (ngụ đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) nhậu cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu, trong đó có bịc áo Việt.

Việt quơ tay trúng chị P. khiến người sợ hãi bỏ ra ngoài. Chưa dừng lại, Việt chạy xuống nhà bếp lấy 2 con dao cầm trên hai tay rồi đi lên nhà. Anh Phú thấy Việt cầm dao nên đã bỏ chạy ra phía hàng rào nhà chị P..

Bị cáo Việt trong phiên xử sáng nay

Thấy anh Phú chạy, Việt tức tốc đuổi theo chém anh Phú một nhát vào đầu phải (khu vực thái dương). Phát hiện sự việc, một số người sống gần đó đã chạy đến can ngăn, khống chế bị cáo Việt. Đồng thời đưa anh Phú vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Gây án xong, Việt vùng vằng thoát khỏi những người can ngăn và bỏ về nhà mình. Sau khi sự việc xảy ra, vợ anh Phú đã đến Công an trình báo. Còn anh Phú sau khi ra viện đã làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự.

Theo kết quả giám định khi đó, anh Phú bị thương tích 7%. Trong quá trình thụ lý vụ việc, Việt thừa nhận với cơ quan điều tra về hành vi của mình. Sau đó, Việt nộp 20 triệu đổng bồi thường chi phí điều trị cho bị hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, Việt lần nữ thừa nhận giữa bị cáo và nạn nhân không có mâu thuẫn. Việt khai do say rượu nên không chủ động được bản thân và đã dùng dao chém bị hại. Bị cáo thể thiện tháoi độ ăn năn và khắc phụ hậu quả.

HĐXX nhận định các chứng cứ tại hồ sơ và lời khai tại toà đủ để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo. HĐXX tuyên y án bị cáo Việt.