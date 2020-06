Phán quyết cuối cùng về số phận của những kẻ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Sau 1 ngày làm việc, đến sáng 17/6, HĐXX TAND Cấp cáo tại Hà Nội đã đưa ra phát quyết cuối cùng về vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại vào dịp Tết Nguyên đán 2019.

Bị cáo Vì Văn Toán là chủ mưu vụ án. Ngoài ra, bà Hiền còn nợ Công 30 triệu đồng nên Công cùng đồng bọn đã tích cực tham gia kết hoạch bắt cáo Duyên theo chỉ đạo, định hướng của Toán.

Thẩm phán Bùi Xuân Trọng công bố bản án

Bị cáo Vương Văn Hùng không chỉ giúp sức trong việc bắt cóc mà còn là đối tượng tiêu chứng cứ. Hùng đóng vai trò tiếp sức, hỗ trợ Toán và nhóm của Công thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định, bị cáo Toán hứa trả công cho Công bằng tiền và ma túy. Công đã cùng Vương Văn Hùng và các bị cáo khác bàn bạc, lên kế hoạch và chuẩn bị công cụ gây án.

Công được xác định là kẻ đoạt mạng nữ sinh Duyên. Còn Bùi Thị Kim Thu (vợ công) là người chứng kiến toàn bộ tội ác nhưng không tố giác tội phạm. Ngoài ra, Thu còn đánh lạc hướng cơ quan chức năng bằng cách tung tin giả.

Các bị cáo nghe tuyên án

Như vậy, trong vụ án này, Vì Văn Toán là chủ mưu, cầm đầu. Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công và các bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức tích cực. Vương Hùng đóng vai trò quan trọng trong việc hõ trợ Toán và Công ngay từ khi lên kế hoạch.

Lời khai của bà Hiền và các bị cáo trong vụ mua bán ma túy được giải quyết trong vụ án độc lập khác không thuộc phạm trù vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

Về kiến nghị với bị cáo Bùi Thị Kim Thu về tội Che dấu tội phạm, HĐXX xét thấy cấp sơ thẩm đã gửi kiến nghị đến cơ quan điều tra về nội dung này nên không đề cập.

Tòa cấp phúc thẩm tuyên Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng tổng mức án tử hình về các tội Giết người, Hiếp dâm và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Riêng Công chịu thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Phạm Văn Dũng lĩnh án 10 tù, Cầm Văn Chương 9 năm tù về tội Hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Your browser does not support HTML5 video.

Người dân vỗ tay đồng loạt khi VKS đề nghi 6 bị cáo bị đề nghị tử hình