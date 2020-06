Đứng trước cửa phòng nhân tình 3 giây, vợ chẳng cần đánh ghen vẫn khiến chồng sợ tái mặt

Tôi kết hôn đã 5 năm, hiện đã có một bé trai 4 tuổi. Tôi làm bên marketing còn chồng là trưởng phòng tài vụ của một công ty hạng trung. Công việc bận rộn nên con cái ở nhà được bà nội, bà ngoại thay nhau lên trông giúp.



Chồng tôi vốn là người đàn ông rất chăm chỉ làm việc và yêu thương vợ con. Thế nhưng dạo này, tôi phát hiện anh có nhiều đổi khác. Anh ăn mặc chỉn chu hơn, thường xuyên xịt nước hoa thơm lừng, vuốt tóc bảnh chọe. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều trả lời qua loa là đi gặp đối tác rồi lấy cớ chuồn mất.

Ảnh minh họa.



Số ngày anh đi sớm về khuya càng lúc càng tăng. Bằng con mắt tinh tường của một người vợ, tôi kết luận chồng mình đã có điều gì đó mờ ám. Từ đó, tôi âm thầm để ý nhất cử nhất động của chồng. Một lần sơ hở, tôi lén xem điện thoại của chồng thì phát hiện tin nhắn mùi mẫn của anh với một "đối tác". Tôi âm thầm ghi nhớ số, tiện cho sau này hành động.



Qua điều tra, tôi phát hiện nhân tình của chồng là một cô bé mới ra trường. Cô bé này ở quê lên nhưng khá sành sỏi, vào thực tập ở công ty chồng tôi làm. Có vẻ nhắm trúng "đối tượng" nên cô ta thường xuyên quan tâm, chăm sóc và thả tính chồng tôi. Ba mươi năm ở đời nào được gái đẹp cưa cẩm bao giờ, chồng tôi "khoái chí" và nhanh chóng rơi vào lưới tình.



Dù bồ bịch nhưng có vẻ chồng tôi vẫn khá tỉnh táo. Vài ngày sau anh phát hiện tôi đang thuê thám tử theo dõi. Đánh hơi được việc vợ đang nghi ngờ mình, chồng tôi chối bay chối biến, thậm chí còn mượn rượu giả say để bày tỏ nỗi lòng cho vợ con nghe. Chưa dừng lại ở đó, anh còn giả vờ giận dỗi, trách tôi không tin tưởng chồng rồi lấy cớ ra ngoài với bạn.



Đợi đến 11h đêm hôm đó, tôi thuê taxi đến căn chung cư nhỏ nơi nhân tình của chồng đang ở. Tôi thẫn thờ khi thấy trước cửa là đôi giày mình mua tặng anh vào dịp sinh nhật năm ngoái. Tôi định giơ tay gõ cửa nhưng lại thôi. Chẳng hiểu sao, lúc ấy trong đầu tôi lại nghĩ rằng: "Loại người không xứng đáng thì mình đánh ghen để làm gì?"

Ảnh minh họa.



Nghĩ vậy, tôi tháo chiếc nhẫn bên ngón áp úp, thả vào một chiếc giày của chồng rồi quay gót. Nguyên ngày hôm sau, tôi không hề gọi cho chồng một cuộc nào, âm thầm book chuyến du lịch đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm xả stress với con trai.



Lần đó, chồng tôi có lẽ bị dọa cho té khói khi vừa "ăn no" bên nhân tình thì phát hiện nhẫn cưới của vợ. Về nhà anh không thấy vợ con đâu, hỏi hết nội ngoại đều không có tin tức, nhắn tin cho tôi cũng không được. Mấy ngày sau tôi trở về, thấy anh hốc hác, râu tóc xồm xoàm ngồi thẫn thờ trên sofa mà suýt tưởng trộm vào nhà. Thấy tôi và con, anh chạy lấy ôm chầm và khóc nức nở. Anh nói tưởng mẹ con tôi bỏ đi mất rồi, còn nói đã cắt đứt với nhân tình, không bao giờ tái phạm nữa...

