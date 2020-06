Tuyệt chiêu làm đẹp từ quả vải, bí quyết dưỡng da trị mụn hiệu quả mà lại rẻ tiền

Quả vải thiều không chỉ là loại quả bổ dưỡng, có tác dụng chữa bệnh mà loại quả này còn là loại mỹ phẩm tự nhiên rẻ tiền lại an toàn hiệu quả.

Quả vải thiều rất giàu vitamin C là thành phần chống hình thành các gốc tự do tự nhiên. Bên cạnh đó, chất oligonol chống lão hóa và giảm nám da. Dù bạn ăn vải hay dùng vải làm mặt nạ dưỡng da có tác dụng giảm nếp nhăn hay tàn nhang rõ rệt.



Nguyên liệu: 4-5 quả vải, bóc vỏ và bỏ hạt ; một nửa quả chuối chín



Đem nghiền chuối và vải, trộn đều để chúng tạo thành một hỗn hợp mịn. Đắp hỗn hợp này lên da mặt và massage theo hình tròn. Giữ mặt nạ trong 15 phút rồi rửa sạch với nước lạnh.

Đắp mặt nạ này 2 lần mỗi tuần, để thấy làn da căng mịn, hạn chế hình thành nếp nhăn và chống lão hóa hiệu quả.



Quả vải trị nám da



Như đã nói thành phần giàu vitamin C và oligonol trong quả vải giúp giảm các dấu hiệu lão hóa. Bạn có thể ép vải lấy nước đắp lên da trị nám.



Nguyên liệu 4-5 quả vải, lột vỏ và bỏ hạt và 2-3 tăm bông. Đem nghiền phần thịt vải cho mịn, dùng tăm bông để thoa hỗn hợp vải nghiền lên da mặt, đặc biệt tại những vị trí có nám, tàn nhang.



Giữ nguyên như vậy trong 15 phút và lau lại bằng một chiếc khăn sạch ngâm trong nước lạnh.

Trong quả vải giàu các chất thiamin, niacin và đồng rất thân thiện với làn da, có tác dụng phục hồi tổn thương trên da. Dùng vải làm nước hoa hồng để trị mụn cũng rất tốt.



Bạn cần 300 ml nước ép từ quả vải đem trộn với 1 muỗng tinh dầu oải hương. Lắc đều dung dịch cho vào lọ dùng như nước hoa hồng sau khi rửa mặt. Loại hỗn hợp này sẽ giúp làm mềm da và loại bỏ mụn hiệu quả.



Uống nước ép vải và chanh dưỡng trắng da



Nước ép vải kết hợp với chanh giúp dưỡng da trắng hồng. Chuẩn bị 15-20 quả vải, 1 thìa đường trắng và 1 thìa nước cốt chanh. Vải bóc vỏ, bỏ hạt, xay nhuyễn, bỏ bã chỉ lấy nước. Mỗi ngày uống 1 ly nước này sẽ giúp sáng da, hồng hào.

Vì chứa hàm lượng vitamin C cao cùng với Vitamin E nên quả vải có tác dụng hạn chế tác hại của ánh nắng mặt trời trên da. Khi da bị cháy nắng do tiếp xúc quá lâu với ánh nắng, hãy làm dịu da bằng cách sau.



Chuẩn bị 3-4 quả vải, lột vỏ và bỏ hạt và 1 viên nang vitamin E. Đem vải nghiền nát để lấy nước ép nguyên chất, sau đó đổ dung dịch trong viên nang vitamin E vào nước ép vải.



Mặt nạ dưỡng tóc từ quả vải



Với thành phần giàu chất vitamin C, niacin và thiamin, quả vải rất tốt cho sự phát triển của tóc. Cùng với vitamin C trong lô hội giúp cung cấp đủ máu cho nang tóc, kích thích nang tóc mọc.



Chuẩn bị 7-8 quả vải ép lấy nước, sau đó trộn với 2 muỗng gel lô hội trong một cái bát. Thoa hỗn hợp này lên da đầu và massage nhẹ nhàng trong 30-60 phút. Sau đó gội lại cho sạch bằng dầu gội.

