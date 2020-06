Siêu hot: TVXQ Changmin thông báo lấy vợ, ấn định đám cưới tổ chức vào tháng 9

Thông tin mới nhất từ Edaily cho biết, hôm nay (ngày 12/6) nam ca sĩ Changmin (DBSK) đã viết một bức tâm thư rất dài để đăng lên fancafe, thông báo về quyết định kết hôn. Cụ thể, "mảnh ghép" của nhóm nhạc TVXQ khẳng định:

"Hiện tại, tôi đang trong mối quan hệ hạnh phúc với một cô gái. Chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau và có tình cảm vô cùng tốt đẹp. Do đó, chúng tôi đã đi đến quyết định, sẽ dành cả phần đời còn lại để ở bên đối phương.

Lễ kết hôn của chúng tôi sẽ chính thức diễn ra vào tháng 9 tới, khi thời tiết không còn nắng nóng nữa".

Ngoài ra, Changmin còn gửi lời cám ơn đặc biệt đến người bạn cùng nhóm Yunho vì đã ủng hộ quyết định của anh. Nam ca sĩ cũng chúc phúc cho người bạn lâu năm đồng thời gửi lời cảm ơn đến công ty SM Entertainment vì đã đưa ra lời khuyên chân thành.

Sau lá thư tay báo hỉ của Changmin, SM Entertainment sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận và cho biết, đám cưới của nam idol sẽ diễn ra riêng tư với sự hiện diện của hai bên gia đình và bạn bè vào ngày 05/09 tới.

Vào 30/12 năm ngoái, SPOTV News đã đưa tin Changmin hẹn hò với bạn gái kém tuổi ngoài ngành giải trí . Được biết, cả hai gặp nhau thông qua một người bạn chung, hẹn hò đã lâu nhưng mối quan hệ mới công khai vào tháng 12 năm ngoái.

Trong lá thư, Changmin cũng gửi lời cảm ơn fan vì đã ủng hộ mình suốt 17 năm qua. Hiện, người hâm mộ vẫn đang truy tìm danh tính của cô gái may mắn này.

TVXQ! 동방신기 '운명 (The Chance of Love)' MV



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ