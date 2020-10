TWICE chính thức gia nhập dàn sao KPOP đồng loạt comeback lớn vào tháng 10 với dự án full album

Ngày 30/9, Twice chính thức công bố dự án hoàn toàn mới sẽ ra lò vào tháng 10 tới. Sau đúng hai năm kể từ Twicetagram, chín cô gái sẽ trở lại với một full album phòng thu hoàn chỉnh với loạt ca khúc được chuẩn bị kỹ lưỡng. Người hâm mộ không khỏi vui mừng bởi màn comeback thần tốc và hoành tráng này.

Sau chuỗi hoạt động quảng bá " MORE & MORE" vào tháng 6, như vậy chỉ sau khoảng 4 tháng thì các cô gái đã rục rịch với những dự án mới. Với lịch trình mới như thông tin thì đ ây sẽ là màn tái xuất đường đua Kpop nhanh nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của nhóm.

Twice có màn comeback thần tốc kể từ More & More

Cụ thể thông tin này đã được JYP đăng tải trên loạt tài khoản mạng xã hội của Twice thông qua tấm poster mang phong cách halloween. Ngoài thông tin về dự án, tấm poster này còn chứa đựng đầy đủ time line (dòng thời gian) về chuỗi hoạt động của Twice trong tháng 10.

Lịch trình của Twice trong tháng 10

Người hâm mộ của nhóm sẽ bắt đầu hành trình với 4 đoạn video kỷ niệm 5 năm ra mắt của nhóm vào 4 ngày đầu tháng 10, lần lượt là ngày 5-6-8-9/10. Sau đó, "tuần lễ Eyes" sẽ chính thức bắt đầu với loạt teaser chính thức kéo dài từ ngày 11 tới 17 tháng 10. Sau ngày kỷ niệm debut vào 20/10, Twice sẽ chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới vào ngày 26/10. Với lịch ra mắt trùng đúng vào dịp lễ hội Halloween, ONCE đều đang tự hỏi không biết liệu chín cô gái có rũ bỏ hình ảnh đáng yêu thường thấy và thử sức với một chút kinh dị, ma mị không.

Thật trùng hợp thay tháng 10 lại là tháng cao điểm khi loạt nhóm nhạc Kpop đều lên kế hoạch cho một màn comeback hoành tráng. Mở màn là BLACKPINK với full album đầu tay ra mắt vào ngày 2/10. Còn về trường hợp của BTS , mặc dù thời điểm comeback chính xác chưa được xác nhận nhưng những dấu hiệu gần đây đều cho thấy nhóm sẽ chắc chắn tái xuất vào nửa cuối năm 2020. Cụ thể, BTS đã chia sẻ trong một buổi live audio vào ngày 27/7 rằng bên cạnh single 'Dynamite' sắp được phát hành, nhóm cũng đã sẵn sàng trở lại với một album mới. Các thành viên còn tiết lộ nhóm đã hoàn thành việc chụp jacket photoshoot cho album mới lần này.

Lịch trình comeback của Kpop dày đặc trong tháng 10

Dù sao thì lịch trình của các nhóm cũng chỉ cùng tháng chứ không cùng ngày nên cũng không tới mức "đánh nhau tơi tả". Hãy cùng chờ đón Twice trở lại với 26/10 tới nhé.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ