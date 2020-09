TWICE ấn định ngày comeback vào tháng 10, đối đầu trực tiếp với Blackpink và BTS

Hôm nay, mạng xã hội xôn xao trước thông tin TWICE sẽ comeback vào tháng 10 tới. Sau khi hàng loạt trang báo Hàn đưa tin, JYP đã chính thức lên tiếng xác nhận 'gà cưng' sẽ trở lại vào ngày 26/10 - 4 tháng kể từ khi phát hành More & More.

Twice sắp sửa comeback với album mới vào 26/10



Cụ thể, JYP thông báo: "Đúng là TWICE sẽ trở lại vào ngày 26/10. Các thành viên hiện đang hăng say chuẩn bị cho Album mới của họ".



Vậy là đường đua Kpop tháng 10 chính thức thêm cái tên TWICE, bên cạnh những cái tên cực hot như BTS, BLACKPINK, SEVENTEEN, NCT, TXT, Weki Meki, LOONA... Trước đó, BTS sau khi tung MV Dynamite cũng đã úp mở về việc phát hành một album mới vào tháng 10. Còn Vậy là đường đua Kpop tháng 10 chính thức thêm cái tên TWICE, bên cạnh những cái tên cực hot như BTS, BLACKPINK, SEVENTEEN, NCT, TXT, Weki Meki, LOONA... Trước đó, BTS sau khi tung MV Dynamite cũng đã úp mở về việc phát hành một album mới vào tháng 10. Còn Blackpink sắp sửa ra lò The Album vào 2/10 tới.



Vốn dĩ việc thần tượng comeback phải là tin vui với người hâm mộ nhưng ONCE - cộng đồng người hâm mộ TWICE lại khác. Việc ra sản phẩm liên tục nhưng chất lượng đầu tư lại càng đi xuống khiến fan ngày càng không hài lòng với Vốn dĩ việc thần tượng comeback phải là tin vui với người hâm mộ nhưng ONCE - cộng đồng người hâm mộ TWICE lại khác. Việc ra sản phẩm liên tục nhưng chất lượng đầu tư lại càng đi xuống khiến fan ngày càng không hài lòng với Cách làm việc của JYP.

TWICE thời More & More

Trong MV More & More trước đó, không ít người hâm mộ thất vọng về trang phục lẫn bài hát. Bên cạnh đó, việc MV dính phốt đạo nhái càng khiến nhiều người phẫn nộ.

Ngoài ra, việc TWICE comeback liên tục giữa 2 thị trường Hàn và Nhật, ra album liên tục cũng khiến fan không hài lòng. Do đó, không ít người mong mỏi JYP tuyệt đối không cho TWICE phát hành full album, đầu tư và quảng bá chỉn chu hơn cho 9 cô gái.

TWICE "MORE & MORE" M/V



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ