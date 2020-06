TWICE mở màn tháng 6 với MV “MORE & MORE” đậm chất tropical house

Đến hẹn lại lên, đúng chiều 1/6, JYP đã thả xích cho MV "MORE & MORE" của 9 cô gái TWICE. Đây được xem là sự trở lại đầy mong chờ của cả nhóm sau màn comeback gần nhất với "Feel Special".

Được biết, "MORE & MORE" là mini album thứ 9 của TWICE gồm ca khúc chủ đề cùng tên và 6 ca khúc b-side. Trong đó, cô nàng "răng thỏ" Nayeon viết lời cho "Make Me Go", Jeongyeon viết lời còn Chaeyoung viết phần rap trong "Sweet Summer Day".

MV "MORE & MORE".

Còn bài hát chính "MORE & MORE", khâu viết lời vẫn do chủ tịch Park Jinyoung đảm nhận cùng với sự giúp sức của BIBI. Ngoài ra, nhiều nhà soạn nhạc phương Tây (có cả MNEK - người từng chắp bút cho các bài hát của Britney Spears, Selena Gomez, Justin Bieber...) tham gia sáng tác bài hát.



Không làm khán giả thất vọng, MV đẹp lung linh khi các cô gái khoe nhan sắc xinh như nàng thơ, xuất hiện trong những khu vườn đậm chất tiên cảnh. Nhan sắc của 9 cô nàng đều lên hương thấy rõ, được phô bày triệt để qua nhiều góc máy.



Trước đó, trong buổi phát sóng trực tiếp, "thánh tia cam" Dahyun tiết lộ, "MORE & MORE" chính là ca khúc có vũ đạo "khó nhằn" nhất của họ trong suốt sự nghiệp 5 năm hoạt động.



Chỉ có một tiếc nuối nho nhỏ đó là, MV chủ yếu là những cảnh quay "đóng hộp". Như cô nàng Nayeon từng tiết lộ, MV "MORE & MORE" chỉ có một đoạn ngắn là được quay ở đảo Jeju, còn những bức ảnh teaser của nhóm đều được chụp ở Seoul.





Tuy nhiên, với phần nhìn đẹp mắt và lời vô cùng "catchy", bài hát này được nhiều người dự đoán sẽ là bản hit tiếp theo lập nên nhiều kỷ lục của nhóm nữ nhà JYP.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ