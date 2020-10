TWICE tung ảnh teaser phong cách trưởng thành lạ nhưng vẫn không thoát được cái bóng của More & More

Vậy là lịch trình ra mắt full album thứ 2 "Eyes wide open" của TWICE đã chính thức được ấn định vào ngày 26/10 tới. Tối ngày 11/10 (giờ địa phương), JYP đã đăng tải 3 hình ảnh teaser của TWICE cho 2 concept: Style và Story. Nhan sắc của 9 cô gái gây ấn tượng mạnh, dù 2 concept đối lập nhưng dù là dịu dàng hay ngầu thì TWICE đều có thể cân tất.

Ảnh teaser phiên bản Story

Trái ngược với phong cách nhiệt đới với trang phục nhiều họa tiết, bèo nhún cực nữ tính như những lần comeback trước, 9 cô gái lột xác hoàn toàn với phong cách trưởng thành mới mẻ. Trong những hình ảnh mới ra mắt, các cô gái thả dáng trong những bộ trang phục mùa thu có phần trang trọng pha nét hiện đại.

Nếu phiên bản Style được khen hết lời bởi sự tinh tế và phong cách thì phiên bản Story lại bị chê "tơi bời". Nhìn vào hình ảnh teaser của phiên bản Story, chắc chắn người hâm mộ sẽ thấy vô cùng quen mắt. Không đâu xa, hình ảnh này nhìn vô cùng giống với poster More & More - sản phẩm trở lại mới đây nhất của TWICE.

Sự giống nhau tới lạ kỳ của More & More và Eyes wide open

Cùng lấy bối cảnh hoa lá như "sao y bản chính", ONCE không khỏi trách móc đội ngũ thiết kế nhà JYP bởi không hiểu đây là chi tiết cố tình hay chỉ đơn giản là do... lười nữa. Nhưng nếu giống y hệt từ cách ngồi đến phông nền đều được sao chép y nguyên thì khó có thể nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp vô tình.

Ảnh teaser phiên bản Style

TWICE chính thức comeback cùng album mới "Eyes wide open" và ca khúc chủ đề "I Can't Stop Me" vào ngày 26/10 tới. Full album thứ 2 của TWICE có đến 13 bài hát. Album đặc biệt có sự tham gia sản xuất của Dua Lipa và Heize, hy vọng sẽ góp phần giúp TWICE đột phá trong lần trở lại quan trọng này.

Hiện JYP đã công bố toàn bộ lịch trình của TWICE trong tháng 10. Người hâm mộ của nhóm sẽ bắt đầu hành trình với 4 đoạn video kỷ niệm 5 năm ra mắt của nhóm vào 4 ngày đầu tháng 10, lần lượt là ngày 5-6-8-9/10. Sau đó, "tuần lễ Eyes" sẽ chính thức bắt đầu với loạt teaser chính thức kéo dài từ ngày 11 tới 17 tháng 10. Sau ngày kỷ niệm debut vào 20/10, Twice sẽ chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới vào ngày 26/10.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ