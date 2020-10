U22 Việt Nam tham dự giải đấu danh tiếng Toulon Tournament

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thót tim khi xem cảnh 2 xe ô tô phanh cháy lốp để tránh cụ ông sang đường

Cụ ông sang đường với tốc độ rất chậm lại không phải ở chỗ dành cho người đi bộ sang đường khiến 2 tài xế ô tô phải phanh cháy lốp để tránh, may cho ông cụ và may cho 2 tài xế là không có thiệt hại về người.